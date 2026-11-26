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Росія пожинає наслідки власної агресії
Диктатор РФ Володимир Путін.
Джерело: Міністерство оборони України.
У листопаді безпілотники неодноразово атакували москву. Для кремля це черговий привід говорити про "тероризм". Але є принципова річ, яку російська пропаганда намагається приховати: Україна веде оборонну війну проти держави-агресора і реалізує своє невід’ємне право на самооборону відповідно до Статуту ООН.
Саме рф розпочала агресію, системно б’є по українських містах, житлових будинках, енергетичній та іншій критичній інфраструктурі, вбиває мирних людей і дітей. Тому юридична й політична відповідальність за причини та наслідки цієї війни лежить насамперед на державі-агресорі та її керівництві.
І тут виникає головне питання до Дональда Трампа та його адміністрації.
Навіщо змушувати Україну капітулювати, послаблювати її оборону і одночасно дозволяти кремлю продовжувати терор?
Кожна спроба позбавити Україну засобів захисту не зупиняє війну. Навпаки – вона створює для кремля стимул продовжувати удари. А коли агресор продовжує війну, Україна має право використовувати необхідні й законні засоби самооборони, у тому числі завдавати ударів по військових та інших законних цілях на території держави-агресора.
Тому відповідальність за те, що війна може поширюватися на територію рф, не можна перекладати на Україну, яка захищається.
Цю відповідальність створив путін.
Війна, яку кремль роками показував як далеку й контрольовану, дедалі частіше стає частиною повсякденного життя самої москви.
І це змінює не лише картинку на екрані. Змінюється поведінка людей: обмеження роботи аеропортів, евакуації, перевірки, посилення охорони об’єктів, підготовка до можливих ударів по енергетичній інфраструктурі. російська влада вже змушена говорити з населенням не тільки про "перемогу", а й про те, як пережити наслідки війни у власних містах.
І чим довше кремль продовжуватиме терор, тим більшою буде ціна для самої рф – матеріальна, військова і політична.
Особливо небезпечно, коли Вашингтон замість того, щоб зупиняти агресора, чинить тиск на жертву, вимагаючи від неї територіальних поступок і фактичного послаблення власної оборони.
Це не шлях до миру.
Це сигнал агресору, що терор працює.
Але Україна – не росія. Українське суспільство не можна змусити відмовитися від свободи ударами по житлових будинках, дітях, лікарнях, енергетиці чи містах. Терор не зламає українців. Він лише зміцнює їхнє право і волю захищатися.
Тому якщо кремль хоче припинити удари, відповідь очевидна: він має припинити агресію, вивести свої війська і припинити терор проти України.
Не Україна повинна капітулювати перед агресором.
Капітулювати перед правом має агресор.
А Трамп і всі, хто сьогодні намагається нав’язати Україні капітуляцію, повинні зупинитися, поки не пізно.
Бо продовження цієї політики означатиме не мир, а подальшу ескалацію. І тоді відповідальність буде вже не тільки за сам факт продовження війни, а й за її нові масштаби, нові жертви та за коло тих, хто свідомо допомагав агресору продовжувати її.
Україна має право захищатися. росія має обов’язок припинити агресію. А світ має обов’язок не примушувати жертву капітулювати перед агресором.
Саме це – не ескалація.
Це шлях до її припинення.
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