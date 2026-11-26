Блог | Росія пожинає наслідки власної агресії

У листопаді безпілотники неодноразово атакували москву. Для кремля це черговий привід говорити про "тероризм". Але є принципова річ, яку російська пропаганда намагається приховати: Україна веде оборонну війну проти держави-агресора і реалізує своє невід’ємне право на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Саме рф розпочала агресію, системно б’є по українських містах, житлових будинках, енергетичній та іншій критичній інфраструктурі, вбиває мирних людей і дітей. Тому юридична й політична відповідальність за причини та наслідки цієї війни лежить насамперед на державі-агресорі та її керівництві.

І тут виникає головне питання до Дональда Трампа та його адміністрації.

Навіщо змушувати Україну капітулювати, послаблювати її оборону і одночасно дозволяти кремлю продовжувати терор?

Кожна спроба позбавити Україну засобів захисту не зупиняє війну. Навпаки – вона створює для кремля стимул продовжувати удари. А коли агресор продовжує війну, Україна має право використовувати необхідні й законні засоби самооборони, у тому числі завдавати ударів по військових та інших законних цілях на території держави-агресора.

Тому відповідальність за те, що війна може поширюватися на територію рф, не можна перекладати на Україну, яка захищається.

Цю відповідальність створив путін.

Війна, яку кремль роками показував як далеку й контрольовану, дедалі частіше стає частиною повсякденного життя самої москви.

І це змінює не лише картинку на екрані. Змінюється поведінка людей: обмеження роботи аеропортів, евакуації, перевірки, посилення охорони об’єктів, підготовка до можливих ударів по енергетичній інфраструктурі. російська влада вже змушена говорити з населенням не тільки про "перемогу", а й про те, як пережити наслідки війни у власних містах.

І чим довше кремль продовжуватиме терор, тим більшою буде ціна для самої рф – матеріальна, військова і політична.

Особливо небезпечно, коли Вашингтон замість того, щоб зупиняти агресора, чинить тиск на жертву, вимагаючи від неї територіальних поступок і фактичного послаблення власної оборони.

Це не шлях до миру.

Це сигнал агресору, що терор працює.

Але Україна – не росія. Українське суспільство не можна змусити відмовитися від свободи ударами по житлових будинках, дітях, лікарнях, енергетиці чи містах. Терор не зламає українців. Він лише зміцнює їхнє право і волю захищатися.

Тому якщо кремль хоче припинити удари, відповідь очевидна: він має припинити агресію, вивести свої війська і припинити терор проти України.

Не Україна повинна капітулювати перед агресором.

Капітулювати перед правом має агресор.

А Трамп і всі, хто сьогодні намагається нав’язати Україні капітуляцію, повинні зупинитися, поки не пізно.

Бо продовження цієї політики означатиме не мир, а подальшу ескалацію. І тоді відповідальність буде вже не тільки за сам факт продовження війни, а й за її нові масштаби, нові жертви та за коло тих, хто свідомо допомагав агресору продовжувати її.

Україна має право захищатися. росія має обов’язок припинити агресію. А світ має обов’язок не примушувати жертву капітулювати перед агресором.

Саме це – не ескалація.

Це шлях до її припинення.