Росія повертається до ультиматумів 2021 року на переговорах із США та Україною – ISW

На тристоронніх переговорах в Абу-Дабі росіяни не хочуть говорити про завершення війни проти України. Натомість вони знову вимагають "повернення НАТО на кордони 1997 року" – під виглядом обговорення "нової архітектури безпеки".

Тим часом американці нібито запропонували змінити адмінкордони Донеччини і Луганщини, щоб Кремль нарешті зміг "звільнити" весь Донбас. Подробиці повідомили в Інституті вивчення війни (ISW)

Кремль в Абу-Дабі домагається скорочення присутності НАТО в Європі

За підсумками першого дня тристоронніх переговорів в Абу-Дабі аналітики констатували: Кремль намагається зосередити обговорення на значних змінах європейської архітектури безпеки. Іншими словами, агресор концентрується на спробі відродити свої ультиматуми 2021 року до Сполучених Штатів та НАТО щодо скорочення присутності Північноатлантичного альянсу в Європі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 10 листопада заявив, що "абсолютно розумно" спочатку домовитися про майбутнє європейської архітектури безпеки, а лише потім переходити до врегулювання війни в Україні.

Те саме, за повідомленнями медіа, сказав неназваний представник російської делегації: за його словами, завершення війни в Україні на цих "мирних переговорах" є "лише одним пунктом" у ширшій дискусії щодо архітектури безпеки та "підпорядковане" головній меті переосмислення "всеохопної" та "неподільної" архітектури безпеки Європи.

"Російські заяви щодо європейської архітектури безпеки стосуються вимог Росії від грудня 2021 року до НАТО припинити розгортання нової зброї та військового персоналу в державах, які приєдналися до альянсу після 1997 року, що по суті дає Росії право вето на політику НАТО та обмежує суверенний вибір держав щодо вступу до блоку. Кремль нещодавно поновив свої початкові вимоги до НАТО від 2021 року, що суперечить заявам колишнього старшого радника президента США Джареда Кушнера, зробленим останніми днями, про те, що кожна країна повинна зберегти свій суверенітет і владу над своєю безпекою та альянсами після мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, і що НАТО залишатиметься центральним елементом європейської колективної оборони", – наголосили в ISW.

Кремль бреше про "загрози безпеці Росії"

Кремль неодноразово намагався виправдати загарбницьку війну проти України брехнею про загрози безпеці РФ, нагадали аналітики. За версією агресора, таку загрозу нібито становило можливе приєдання України до НАТО.

В ISW додали, що Кремль давно стверджує, що розширення НАТО було однією з "корінних причин" війни, яку мають вирішити мирні переговори. Однак ні НАТО, ні Україна насправді не вжили жодних суттєвих заходів для вступу України до Альянсу між 2008 і 2022 роками.

"НАТО ніколи не становило загрози для безпеки Росії, але Путін вторгся в Україну у 2022 році, щоб зруйнувати єдність НАТО та Заходу, як давно оцінює ISW. Тривала кампанія когнітивної війни Кремля, яка хибно звинувачує НАТО та Україну в загрозі суверенітету Росії, має на меті виправдати зусилля Росії щодо відновлення контролю над колишніми радянськими державами та не відображає справжньої стурбованості Росії своєю безпекою", – наголошується у матеріалі.

Україна та союзники наполягають на надійних гарантіях безпеки та участі Європи у переговорах

Американські, українські та європейські посадовці погодилися з необхідністю надійних гарантій безпеки для України після війни та участі європейських посадовців у майбутніх багатосторонніх переговорах щодо припинення війни в Україні. І те, й інше Кремль неодноразово та прямо відкидав.

Згоди щодо цього американські, українські та європейські посадовці досягли на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі.

"Державний секретар США Марко Рубіо, переговорники президент США Стів Віткофф та Джаред Кушнер 9 та 10 листопада наголосили, що для тривалого врегулювання війни потрібні міцні гарантії безпеки для України після війни, майбутня участь європейських посадовців у мирних переговорах та пряма взаємодія між Росією та європейськими посадовцями щодо ширших геополітичних домовленостей щодо безпеки", – йдеться у матеріалі.

В ISW додали, що низка західних медіа повіомляла, що Штати звернулися до Кремля із запитанням, чи погодиться Москва на гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів та НАТО за статтею 4 та статтею 5 Договору про колективну безпеку, які дозволять Україні запитувати консультації з державами НАТО, коли територіальна цілісність України перебуває під загрозою, та отримувати допомогу від альянсу у разі майбутнього нападу.

"Російські чиновники неодноразово відкидали ідею гарантій безпеки Заходу для України з 2025 року та можливість того, що європейські чиновники матимуть місце за столом переговорів, доки європейська позиція не повністю відповідає максималістським вимогам Росії", – зазначили в ISW .

Лавров 10 листопада заявив, що зустрічі США з європейськими представниками в Абу-Дабі не є "перспективним підходом" до переговорів.

Тим часом депутат Державної думи Росії Олександр Асафов 10 листопада заявив, що очікування Росії щодо переговорів в Абу-Дабі "досить скромні", а участь Європи в переговорах може "паралізувати" переговори ще до їх початку.

"Ці заяви узгоджуються з явними відмовами Москви в попередні тижні від участі Європи в переговорах щодо припинення війни в Україні та суперечать заявам США, України та Європи на користь включення європейських чиновників до майбутніх мирних переговорів", – підкреслили аналітики.

США пропонують "перенести" кордони Донеччини замість виведення ЗСУ з неокупованої частини регіону

На тлі переговорного процесу в Абу-Дабі видання The Economist розповіло, що американські переговорники зробили Києву несподівану пропозицію: змінити адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Якщо за їх межі буде винесено досі не окуповану Росією частину областей – Росія зможе оголосити про повне захоплення Донбасу, вважають американці. Відповідно – війну можна буде завершити без виведення Сил оборони з підконтрольної частини Донеччини й Луганщини, які РФ не змогла окупувати.

Нові адмінкордони цих областей проходили би по лінії зіткнення, писали медіа.

Лінія зіткнення. Джерело: DeepState

"Однак президент Росії Володимир Путін продемонстрував, що його територіальні амбіції в Україні виходять далеко за межі Донбасу. Росія незаконно анексувала Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області у вересні 2022 року, і Кремль давно змушує російське суспільство очікувати, що незаконна анексія Росією цих частин України буде постійною. Російські чиновники також регулярно стверджують, що "Новоросія" – аморфний вигаданий регіон на півдні та сході України – є невід'ємною частиною Росії. Зокрема, "Новоросія" включає не лише окупований Крим та чотири області, які Росія незаконно анексувала, але й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області", ––нагадали в ISW.

Росія створює паралельну реальність на полі бою

Аналітики вкотре зауважили, що Путін та російське військове командування створили хибну реальність, засновану на перебільшених заявах про значне просування військ РФ вздовж лінії фронту. І будь-які дискусії про "перекроювання" адміністративних кордонів на основі лінії фронту Кремль спробує перевернути в інтересах Росії.

Високопоставлені російські військові та політичні чиновники регулярно роблять відверто неправдиві заяви про просування Росії на лінії фронту, часто – приписуючи десятки кілометрів до реальної лінії фронту.

Зокрема, 2 вересня Путін заявив, що російські війська захопили Святогірськ (14 кілометрів на північний захід від Лимана), незважаючи на те, що українські контратаки відсунули лінію фронту на понад 20 кілометрів на схід від населеного пункту.

Святогірськ, Донецька область. Джерело: DeepState

Витік карти міністерства оборони Росії (МО) від квітня 2026 року також продемонстрував, що російське військове командування має сильно спотворене уявлення про лінію фронту, а заяви про просування Росії в західній частині Запорізькій області набагато перевершують навіть найсміливіші заяви російських військових блогерів на той час.

Міністерство оборони Росії також зробило кілька неправдивих заяв протягом останніх місяців про оточення українських військ на півночі Харківської області та в Добропіллі Донецької області, не надавши жодного доказу цих заяв.

Добропілля, Донецька область. Джерело: DeepState

Північ Харківщини. Джерело: DeepState

"Ці перебільшення є частиною ширших зусиль когнітивної війни, метою яких є переконати Захід змусити Україну капітулювати перед вимогами Росії. Такий величезний розрив між справжніми реаліями поля бою та офіційними заявами Росії про лінію фронту ускладнить будь-яку спробу змінити адміністративні межі Донецької та Луганської областей і загрожує тим, що Москва заявить, що вона володіє більшою територією, ніж насправді", – зазначили в ISW.

Як розповідав OBOZ.UA, в ISW раніше застерегли, що Росія модифікує зенітні і балістичні ракети, щоб розширити масштаб ударів по Україні.