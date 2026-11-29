"Росія не є загрозою, а ЄС хоче воювати до останнього українця": німецький депутат від AfD Крах видав порцію маячні про війну і згадав Гітлера

Німецький депутат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Максиміліан Крах запевняє, що Росія не становить загрози для НАТО і не має наміру нападати на країни Альянсу. Водночас він дорікнув європейцям за прагнення воювати проти Москви "до останнього українця" та закликав відновити партнерство з РФ.

Про це Крах заявив в інтерв'ю виданню Tirana Examiner. Журналіст запитав його, наскільки реалістичними є попередження високопосадовців німецького уряду про можливий російський напад до 2030 року. У відповідь депутат відкинув такий сценарій і пояснив, як він бачить причини російської агресії проти України.

На переконання Краха, Москва прагне не допустити вступу України до НАТО, оскільки історично сприймає Альянс як потенційно ворожу силу.

На підтвердження своєї позиції політик навів приклади Наполеона та Адольфа Гітлера. За його словами, якби вони розпочали війни проти Росії з території нинішнього російсько-українського кордону, то обидва здобули б перемогу, а Росія припинила б існування.

З огляду на це, стверджував Крах, Москва не може допустити вступу України до НАТО. Він пояснив російську агресію прагненням зберегти нейтральний статус нашої держави, що нібито необхідно Росії для захисту власного існування.

Водночас Крах звинуватив європейців у тому, що вони з якихось, за його висловом, "божевільних причин" хочуть воювати проти Росії "до останнього українця". На його думку, США приймають таке пояснення позиції Москви, тоді як європейські країни дотримуються іншого підходу.

Він також зазначив, що його партію та тих, хто не поділяє позицію прихильників протистояння з Москвою, таврують як проросійських.

Водночас Крах заявив, що Росія має чимало власних проблем, зокрема економічних і демографічних. Серед труднощів він також назвав відсутність доступу до штучного інтелекту.

За словами депутата, країна опинилася між Китаєм, Європою та Заходом. Він стверджує, що Москва хотіла б відновити відносини із західними державами, проте наразі змушена орієнтуватися на Пекін. На думку Краха, настав час "простягнути Росії руку" та відновити партнерство з нею.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія може готувати в Європі диверсії з великою кількістю жертв. Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), автори якого попередили про зростання російської диверсійної діяльності, спрямованої, зокрема, проти критичної інфраструктури європейських країн. У період із жовтня 2025-го до вересня 2026 року понад половину зафіксованих інцидентів припало на Польщу та Німеччину.