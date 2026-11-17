"Росія не виграє війну": Стубб пояснив, чому європейським лідерам потрібен прямий діалог з Путіним

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що європейські лідери мають самостійно вести переговори з правителем Росії Володимиром Путіним. За його словами, Європа надто довго покладала відповідальність за взаємодію з Москвою на Сполучені Штати, що було безвідповідальним рішенням.

Фінський лідер наголосив, що під час контактів із Кремлем європейські країни повинні дотримуватися спільної позиції та доносити однакові меседжі. Про це Стубб заявив в інтерв'ю виданню Financial Times.

Чому Стубб закликає Європу говорити з Путіним напряму

Стубб, який минулого місяця спілкувався з Путіним телефоном, заявив, що американські переговорники заслуговують на визнання за відновлення переговорів між Москвою та Києвом, а також за підтримку участі Європи в майбутньому переговорному процесі.

Водночас він переконаний, що європейські лідери мають активніше долучатися до прямої взаємодії з російським правителем.

"Ми занадто довго передавали європейську взаємодію з Росією на аутсорсинг, і я вважаю це безвідповідальним. Тепер, коли ми маємо рамки… я вважаю, що європейські лідери повинні безпосередньо взаємодіяти з Путіним, доносячи одне й те саме послання… (та) дотримуючись спільних тез", – сказав президент Фінляндії.

Стубб порівняв майбутнє Європи з Ялтинською та Гельсінською угодами

Фінський президент зазначив, що Європа опинилася на роздоріжжі між двома історичними сценаріями. Перший пов'язаний із Ялтинською угодою 1945 року, яка спрямувала Центральну та Східну Європу в радянську орбіту.

Другий варіант – Гельсінські угоди 1975 року, які пом'якшили напруженість між Сходом і Заходом та сприяли утвердженню національного суверенітету, територіальної цілісності й прав людини.

На запитання, чи перебувають Сполучені Штати в так званому Ялтинському таборі, Стубб відповів, що сподівається на протилежне.

"Ми не знаємо, на який бік схиляться США зараз. Ймовірно, зараз вони більше схиляються до Ялтинського табору, але в майбутньому можуть схилитися більше до Гельсінського", – зазначив він.

Стубб заявив, що Росія не виграє війну

Попри невизначеність щодо позиції Вашингтона, президент Фінляндії наголосив, що це не повинно заважати Європі продовжувати діалог.

За його словами, європейські країни мають розуміти, що Росія не здобула перемоги у війні проти України й не зможе її виграти.

"Але це не заважає нам вести діалог, і я вважаю, що ми маємо продовжувати це робити. Ми маємо розуміти, що Росія не виграла цю війну. І, чесно кажучи, вона її й не виграє", – заявив Стубб.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Фінляндії Александер Стубб розповів про свої враження від телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася наприкінці жовтня за участю прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре. Путін був добре підготовлений до бесіди, уважно слухав співрозмовників, але не продемонстрував зміни позиції щодо України.