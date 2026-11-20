"Росія не виграє цю війну": Мерц заявив про продовження підтримки України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зможе виграти війну проти України. Він наголосив, що Німеччина не припинить працювати заради миру для українського народу.

За словами канцлера, підтримка України має значення не лише для самої країни, а й для захисту миру та свободи в усій Європі. Мерц підкреслив, що війна, розв'язана російським диктатором Володимиром Путіним, спрямована проти європейських цінностей і демократичного способу життя.

Мерц запевнив у продовженні підтримки України

Канцлер Німеччини наголосив, що позиція країни залишається незмінною: робота заради миру в Україні триватиме. Він закликав не сумніватися в тому, що Росія не досягне перемоги у війні.

"Дозвольте мені ще раз чітко заявити: Росія не виграє цю війну. Адже ми не припинимо працювати заради миру для народу України", – заявив Мерц.

За його словами, підтримка України є водночас захистом миру та свободи на європейському континенті. Канцлер пояснив, що наслідки російської агресії виходять далеко за межі України, адже війна Путіна спрямована проти всієї Європи.

Війна Росії спрямована проти європейських цінностей

Мерц наголосив, що російська агресія становить загрозу не лише територіальній цілісності України, а й основам європейського суспільства. Зокрема, він звернув увагу на цінності, які лежать в основі життя європейців: свободу, мир і демократичне співіснування.

"Цим ми захищаємо мир і свободу в усій Європі, оскільки війна Путіна спрямована проти Європи. Вона спрямована проти наших цінностей. Вона спрямована проти нашого способу життя – у свободі, мирі та демократичному співіснуванні", – заявив канцлер.

Як повідомляв OBOZ.UA, лідери України, Німеччини, Франції та Великої Британії за підсумками засідання Коаліції охочих у Берліні погодили спільні позиції щодо подальшої підтримки України, тиску на Росію та умов завершення війни. У зустрічі також взяли участь представники інших країн коаліції та Сполучених Штатів Америки.