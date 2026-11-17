Росія не хоче укладати перемир’я в Чорному морі без однієї "умови": у Туреччині розкрили подробиці

Росія відмовляється погоджуватися на тимчасове припинення вогню в акваторії Чорного моря. Агресор має намір розглядати питання безпеки на воді лише за умови, що цей крок супроводжуватиметься підписанням повноцінної та довгострокової мирної угоди з Україною.

Однак поки що Москва не зацікавлена в локальних домовленостях на морі окремо від загального врегулювання війни. Про це в ефірі телеканалу TRT Haber заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Позиція Кремля та головні перешкоди

За словами глави турецької дипломатії, окрім прив’язки до глобального мирного договору, діалог блокують ще кілька чинників. Фідан назвав статус Донбасу головним каменем спотикання як для морського перемир’я, так і для завершення бойових дій загалом.

Москва вимагає передати під свій контроль усю неокуповану частину регіону (близько 11–12% території за російськими підрахунками або 18% – за українськими), однак Київ категорично відкидає ці вимоги.

Крім того, російська сторона також висувала вимогу про повне припинення постачання західного озброєння для України морем як обов’язковий пункт для припинення вогню в акваторії.

Роль Анкари та майбутня угода

Попри відмову Москви від локального перемир’я, Туреччина продовжує шукати шляхи для зближення позицій сторін. Фідан повідомив, що Анкара вже має конкретні напрацювання для створення основи майбутнього взаєморозуміння, однак міністр відмовився розкривати їхні деталі, назвавши це передчасним.

Також глава МЗС Туреччини наголосив, що майбутній мирний договір вийде далеко за межі двосторонніх відносин Києва й Москви та закладе нову архітектуру безпеки в Європі. Окрім фіксації лінії припинення вогню та надання гарантій безпеки Україні, учасникам переговорів належить визначити долю антиросійських санкцій і заморожених російських активів, які можуть бути спрямовані на відновлення української інфраструктури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Путіним у Туреччині. Він сподівається, що Реджеп Тайїп Ердоган допоможе організувати переговори, оскільки має свої зв’язки з главою Кремля.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий відповісти на телефонний дзвінок президента України Володимира Зеленського. У Москві стверджують, що ніколи не відмовлялися від міжнародних контактів.