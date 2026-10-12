"Росія не хоче погоджуватися на енергетичне перемир'я": Зеленський повідомив шість ударів по українських енергооб'єктах від початку доби

Від початку доби Росія атакувала шість енергетичних об’єктів в Україні. По всій країні внаслідок російських атак постраждали 33 людини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва не хоче погоджуватися на запропоноване США енергетичне перемир’я. Про це він написав на своїй сторінці в Х.

Росія атакувала шість енергетичних об’єктів

За словами Зеленського, Росія продовжує повітряні атаки проти українців і громад, попри пропозицію Сполучених Штатів щодо енергетичного перемир’я.

"Стає дедалі очевиднішим, що Росія не хоче погоджуватися на енергетичне перемир’я, запропоноване Сполученими Штатами, і має намір продовжувати терористичні повітряні атаки проти наших людей і громад", – заявив президент.

Він уточнив, що лише сьогодні російські війська атакували шість енергетичних об’єктів в Україні. Загалом по країні постраждали 33 людини.

Зеленський заявив, що Україна не атакувала енергооб’єкти РФ

В інтерв’ю Fox News Зеленський повідомив, що Україна не завдавала ударів по енергетичних об’єктах на території Росії минулої ночі, оскільки президент США Дональд Трамп заявив про енергетичне перемир’я між країнами.

"Ми ніколи не повідомляємо, що робитимемо далі в межах наших операцій. Минулої ночі ми не атакували жодних енергетичних об’єктів на території Росії, тому що Президент Трамп сказав, що між Україною та Росією буде енергетичне перемир’я. Ми не атакували, поки Росія била по наших АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об’єктах", – сказав глава держави.

Він назвав російські удари відповіддю Володимира Путіна на ініціативу Трампа.

"Думаю, це була відповідь Путіна Президенту Трампу. І сигнали від Росії пішли дуже чіткі: вони нічого не знають про енергетичне перемир’я. Шкода, тому що вони завжди знаходять причини не зупиняти цю війну. Саме тому я вважаю, що потрібно більше тиску на Росію", – заявив Зеленський.

Зеленський подякував ЄС за новий пакет санкцій

Президент України подякував президенту Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та всім державам-членам ЄС за ухвалення нового пакета санкцій проти російського військово-промислового комплексу.

Зеленський наголосив на необхідності посилювати тиск на російські структури, зокрема ті, що причетні до виробництва балістичних ракет і безпілотників "Шахед".

"Ось що відбувається, коли Росія бачить перспективу збільшення доходів для своєї воєнної машини. Тому посилення тиску на російські структури – зокрема й ті, що причетні до виробництва балістичних ракет і "Шахедів", – є правильним і необхідним сигналом, якщо ми серйозно налаштовані покласти край російській війні", – зазначив глава держави.

Він також подякував усім, хто працює задля досягнення миру через силу.

Нагадаємо раніше президент заявив, що Україна реагуватиме на російські удари по енергетичній інфраструктурі, якими РФ намагається посилити тиск на українців напередодні зими. Російські війська продовжують атакувати електростанції, енергомережі та інші важливі об'єкти, що створює загрозу для мільйонів громадян.

Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

– Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на "аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього".