"Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру": Зеленський розповів про заходи протидії, які готуються

Президент України Володимир Зеленський 9 листопада розповів про підготовку заходів протидії російським атакам на мости та енергомережі. За його словами, Росія намагається порушити сполучення між регіонами України та ускладнити життя мешканців міст і сіл.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні після проведення Ставки верховного головнокомандувача. Він наголосив, що заходи протидії постійно оновлюють, а центральна та місцева влада мають спільно працювати над захистом населення.

Російська стратегія

Під час Ставки Зеленський разом із військовим командуванням та представниками уряду обговорив проблеми прифронтових територій. До зустрічі долучилися представники Харкова, Херсона, Дніпра, Сум, Донеччини, а також мер Києва.

Окрему увагу приділили російській операції проти мостів та енергетичної інфраструктури. Президент пояснив, що противник намагається не лише завдавати шкоди окремим об'єктам, а й порушувати нормальне життя українських громад.

"Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі – Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл", – сказав Зеленський.

Допомога громадам

За словами президента, Україна щотижня переглядає заходи протидії російським атакам. Важливо, щоб усі рівні влади виконували свої завдання із захисту людей.

Зеленський також заявив, що Кабінет міністрів готовий втручатися у вирішення проблем, із якими не можуть впоратися на місцях. За необхідності держава може додатково спрямовувати ресурси до областей і громад.

"Державні ресурси можемо додати там, де це потрібно", – зазначив глава держави.

Він нагадав, що протягом повномасштабної війни центральна влада допомагає регіонам закривати дефіцити, зокрема забезпечує необхідною зброєю, обладнанням та енергетичними ресурсами.

Водночас президент наголосив, що місцева влада також має виконувати взяті на себе зобов'язання.

"Треба, щоб на рівні громад, на рівні областей було зроблено те, про що ми домовлялись і що визначено всіма планами стійкості", – підсумував Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Зеленський заявив про посилення переговорних позицій України перед зустріччю в Абу-Дабі.