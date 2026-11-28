Росія може готувати операцію під чужим прапором у Молдові, щоб зірвати її вихід із СНД – ISW

Країна-агресор Росія продовжує намагатися впливати на внутрішньополітичні процеси країн ближнього зарубіжжя. Москва може готувати операцію під чужим прапором з метою дискредитувати курс Молдови на дистанціювання від Росії.

Таким чином агресор хоче переконати молдовське суспільство в необхідності збереження тісних зв’язків із РФ. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни.

Попередження про провокацію в Кишиневі

Посольство Росії в Кишиневі 26 листопада поширило заяву про нібито отримані дані щодо підготовки провокації в Молдові найближчими днями, яка може зашкодити російсько-молдовським відносинам. Водночас у дипломатичному відомстві не навели жодних конкретних подробиць про те, у чому саме може полягати ця "провокація" і хто за нею стоїть.

Натомість посольство звернулося до молдовської влади із закликом протидіяти силам, які нібито підштовхують країну до конфронтації з Росією, і утримуватися від кроків, що ведуть до подальшої ескалації.

Контекст відносин двох країн

За оцінкою ISW, заява російського посольства пролунала на тлі почастішання випадків залетів російських безпілотників на територію Молдови, а також на тлі послідовного віддалення Кишинева від Москви.

Паралельно з цим посилюється і тиск по лінії СНД. Зокрема, 26 листопада генеральний секретар Співдружності Сергій Лебедєв заявив, що після виходу з організації Молдові доведеться виплатити кілька мільйонів доларів боргу.

В ISW вважають, що це попередження, ймовірно, покликане утримати Кишинів від остаточного виходу зі структури, де домінує Росія. Офіційний вихід Молдови з СНД запланований на квітень 2027 року. Фактичну участь у засіданнях організації країна призупинила ще у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Постійний представник РФ при статутних та інших органах СНД Олександр Лукашевич раніше скаржився, що рішення про вихід із Співдружності було ухвалено керівництвом Молдови без широкого громадського обговорення. За його словами, таке питання має виносити на всенародний референдум.

РФ намагається зберегти Молд... Джерело: Google maps Розгорнути

Нагадаємо, Молдова офіційно вийде зі складу Співдружності Незалежних Держав на початку квітня 2027 року. Це станеться 8 квітня, після завершення встановленого законом 12-місячного строку з моменту офіційного повідомлення про вихід з організації.

Як повідомляв OBOZ.UA, Палата депутатів Румунії схвалила законопроєкт про об’єднання Румунії та Республіки Молдова. Законодавчу ініціативу внесла до парламенту партія SOS România. Цей законопроєкт уповноважує уряд Румунії негайно розпочати переговори з владою Кишинева про завершення процесу об’єднання.