"Росія має скористатися цією нагодою": постпред Франції в ООН закликав до деескалації війни

Росія має нагоду перейти до ґрунтовних переговорів і вжити заходів для деескалації війни – така можливість, хоч і крихка, існує. Втім, наразі Кремль не демонструє відходу від своїх максималістських цілей і продовжує спроби "змусити український народ підкоритися".

Про це 23 листопада на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй заявив постпред Франції при ООН Жером Бонафон. Його цитує "Укрінформ".

Дипломат сказав, що офіційний Париж разом із європейськими партнерами, США й Україною налаштований на серйозні перемовини.

"Москва може обрати один із двох підходів... ескалацію та максималістські заяви, як це робила останніми днями, або вдатися до заходів зі зміцнення довіри, які могли б сприяти діалогу на шляху до миру", – зауважив він.

Бонафон нагадав про успішну гуманітарну операцію в окупованих Олешках на Херсонщині. Київ пропонує поширити цей досвід "ще на 15 ділянок своєї території".

"Ця ініціатива засвідчує, що можливість деескалації існує – вона реальна, хоч і крихка. Тепер саме Росія має скористатися цією нагодою", – заявив постпред.

Франція вкотре закликає до часткового припинення вогню. Варто було б ухвалити мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі й судноплавству в чорноморській акваторії

"Ситуація в Чорному морі більше не може тривати в такому вигляді. Необхідно терміново вжити заходів для зміцнення довіри, щоб гарантувати глобальну продовольчу безпеку, захистити життя моряків і відновити свободу судноплавства", – наголосив Бонафон.

Він повідомив, що 40 моряків загинули, а щонайменше 300 цивільних суден зазнали атак лише у 2026 році.

Представник Франції наголосив, що наслідки російської війни давно вийшли далеко за межі Європи, зокрема створюють ризик голоду в Африці. Він звернув увагу на погіршення ситуації з продовольчою безпекою в Судані, Південному Судані, Сомалі, Ємені.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, торгівля пшеницею цього року скоротилася на 9%. Обсяги зерна, які не вдалося експортувати через Чорне море з липня до жовтня, могли би забезпечити продовольством 123 млн осіб, які потерпають від гострої нестачі їжі.

Також Бонафон нагадав про скрутну ситуацію в українській енергетиці, яка практично щодня стикається із систематичною кампанією РФ зі знищення критичної інфраструктури.

"Москва не відмовилася від свого задуму – змусити український народ підкоритися, спричинивши гуманітарну катастрофу цієї зими", – сказав дипломат.

Як писав OBOZ.UA, саме Франція ініціювала скликання засідання Радбезу ООН через російські удари по Києву, внаслідок яких загинули мирні жителі й були пошкоджені посольства Австрії та Нідерландів. У Парижі рішуче засудили дії країни-агресора й наголосили, що Москва має відповісти за скоєне.