Росія хоче використати гуманітарну місію в Олешках для власної пропаганди – The Atlantic

Росія хоче використати гуманітарну місію в окупованих Олешках для створення пропагандистської картини, виставивши себе рятівником, а не винуватцем катастрофи. Для цього Москва планує допустити до міста обраних американських журналістів, прихильних до Кремля та лояльних до адміністрації Дональда Трампа, тоді як більшості українських і незалежних міжнародних журналістів до Олешок не допустять.

Про це написала в статті The Atlantic журналістка Заріна Забріскі. Вона з 2023 року працює в Херсоні, а з лютого 2026 – займається висвітленням гуманітарної катастрофи в Олешках та навколишніх населених пунктах.

Журналістка зазначила, попри те, що Україна тривалий час домагалася доступу до цивільних в Олешках для надання їм допомоги, Росія дозволила провести гуманітарну операцію лише зараз, одночасно з цим організувавши для західних медіа контрольований пропагандистський тур під супроводом російських військових.

Росія допускає до Олешок обрані західні медіа

Правий телеканал Newsmax заявив, що отримав "ексклюзивний телевізійний доступ", щоб супроводжувати до Олешок делегації російських та українських представників. За інформацією джерел видання, знайомих із домовленостями, але не уповноважених публічно їх коментувати, на місце також допустять Fox News.

Крім того, російський Telegram-канал повідомив, що Олешки також відвідає Такер Карлсон.

Водночас, як пише The Atlantic, більшість українських та незалежних міжнародних журналістів до міста не допускають.

"Те, що ви побачите з Олешок, – брехня"

Авторка The Atlantic зазначає: те, що відбуватиметься далі в Олешках, цілком передбачувано. Найімовірніше, журналісти й блогери кілька годин зніматимуть, як російські військові роздають їжу, допомагають літнім людям та організовують евакуацію.

При цьому інтерв’ю з місцевими жителями дозволять проводити лише під контролем російської сторони та з попередньо відібраними цивільними. Люди, які залежать від окупаційної влади щодо харчування, медичної допомоги та дозволу на виїзд, не зможуть вільно висловлюватися у присутності російських військових.

Окремо Заріна Забріскі звертає увагу на мовний контроль: західних журналістів будуть супроводжувати перекладачі, надані російською стороною, через що свідчення місцевих жителів також будуть проходити через фільтр окупаційної влади.

Росія виставлятиме себе рятівником

Авторка статті зазначає, що після місяців скрути та голоду навіть базова допомога може сприйматися мешканцями Олешок як прояв великодушності та щедрий жест.

Раптово запропонувавши їжу та евакуацію, російська влада постане в ролі рятівника, а не винуватця страждань. Вона використає цю психологічну залежність для маніпуляції, щоб вплинути як на цивільних українців, так і на міжнародну громадську думку.

"Успішний кейс" для Трампа

Журналістка також звертає увагу, що Україна вже давно намагається допомогти жителям Олешок – як вижити, так і вибратися звідти. Український омбудсман Дмитро Лубінець пропонував локальні гуманітарні перемир’я в Олешках у травні, липні та вересні цього року. Усі ці пропозиції Кремль відхилив.

Тепер гуманітарне перемир’я було оголошене за участю адміністрації США та пов’язане з посередницькою роллю першої леді США Меланії Трамп.

Заріна Забріскі наголошує, що адміністрації Трампа напередодні проміжних виборів був потрібен успішний кейс.

"І, схоже, Москва надала доступ до Олешок саме тим медіамайданчикам, які зіграють на руку як американській адміністрації, так і Кремлю", – зазначає авторка статті.

Україна заради порятунку людей дотримуватиметься інформаційної тиші

Україна погодилась на умови цієї евакуації заради порятунку людських життів. І з тією ж метою вона дотримуватиметься режиму інформаційної тиші, зазначає журналістка.

Росія ж, надаючи акредитацію лише Newsmax та іншим ідеологічно близьким до себе медіаресурсам, дає зрозуміти, що має намір скористатися нагодою та взяти під контроль те, як саме Олешки будуть представлені світові.

А допуск кількох схвалених російською стороною медіа буде поданий як повноцінне висвітлення подій, хоча такі журналісти фактично стануть інструментом для легітимізації кремлівської операції з "відбілювання" власного іміджу.

Як повідомляв OBOZ.UA, жителів Олешок, які вирішили виїхати на підконтрольну Києву територію, планують евакуювати через Росію та Білорусь. Спочатку людей мають доправити російським військовим літаком до Анапи, після чого 31 жовтня вони мають вилетіти до білоруського Гомеля.