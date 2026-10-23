Росія готує нові операції для дестабілізації Європи: у ГУР викрили план ворога

Росія готує нові провокації і диверсії у країнах Європи. Кремль прагне дестабілізувати Європейський Союз та залякати європейські уряди й суспільства.

Йдеться про так звані "операції під чужим прапором" з метою дискредитувати Сили оборони України. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що задумав ворог.

Росія готує нові операції під чужим прапором у Європі

У воєнній розвідці попередили про підготовку Москвою false flag operation – нових провокацій задля дестабілізації Європи.

"Держава-агресор Росія активізує гібридну дестабілізаційну стратегію щодо Європейського Союзу з метою скорочення або позбавлення зовнішньої підтримки України шляхом дискредитації Сил оборони нашої держави, а також залякування європейських урядів та суспільств. За оцінками воєнної розвідки України, може йтися про реалізацію провокативних диверсійних дій на території центральної та східної Європи, зокрема балтійських держав", – зазначено у повідомленні.

Ворог задумав діяти за низкою різних сценаріїв. Зокрема, йдеться про проведення "операцій під чужим прапором" з подальшим звинуваченням України через канали російської пропаганди та доступні для кремля міжнародні майданчики.

"Місцями російських провокацій, за даними ГУР, можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, прикордоння з Росією, калінінградський анклав, регіони в державах ЄС з присутнім "русскоязичним насєлєнієм" та спорудами, які контролює Кремль, зокрема, мережа об’єктів російської православної церкви та історичні місця, пов’язані з Росією", – застерегли у ГУР.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ГУР розкрили, скільки балістики, крилатих ракет та ударних дронів накопичила Росія. Ворог готується до ударної кампанії по українській енергетиці.