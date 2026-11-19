"Росія готова негайно зупинитися": у Путіна назвали цинічну умову завершення війни з Україною

Держава-агресор Росія нібито "негайно зупиниться", якщо Україна добровільно виконає всі вимоги, через які Кремль розпочав повномасштабне вторгнення. Саме цього, а не якогось компромісу, хоче досягнути РФ.

Це випливає із цинічної заяви Дмитра Пєскова, прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна. У четвер, 19 листопада, перед від'їздом Путіна з Китаю Пєсков поспілкувався із журналістами. Один із них англійською запитав, чи готова РФ зупинитися (маючи на увазі війну проти України).

"Ми хочемо досягти своєї мети й негайно зупинитися", – відповів росіянин.

Представник Кремля додав стандартну пропагандистську тезу про те, що Москва начебто хотіла б миру. "І воліли б, щоб ці цілі були досягнуті мирним шляхом", – заявив Пєсков.

Він сказав, що для задоволення вимог РФ "хтось у Києві має ухвалити відповідальне рішення" – тобто фактично капітулювати перед агресором.

Спілкування Дмитра Пєскова з... Джерело: Скриншот ролика одного з російських пропагандистських медіа Розгорнути

Про що ще сказав прессекретар Володимира Путіна

На переговорах у Шеньчжені (КНР) кремлівський ватажок і президент США Дональд Трамп не обговорювали можливість гуманітарної місії в українській Костянтинівці.

Американська сторона начебто не проти ідеї місії у Костянтинівці, але Україна "мовчить", стверджує Пєсков.

Підготовка запланованого обміну полоненими перебуває на фінальній стадії узгодження. Спецслужби обох країн наразі займаються звіренням списків.

Москва поки не повідомлятиме, кого саме з європейців запросили до РФ на перемовини.

Як писав OBOZ.UA, 19 листопада в Шеньчжені завершилася тристороння зустріч лідерів США, КНР і РФ Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна й Володимира Путіна. Переговори тривали близько півтори години. Серед головних тем були війна в Україні, міжнародна безпека, енергетика та ситуація навколо Ірану.