"Росія боїться сильного": у Навроцького відповіли, чи вірять у напад Кремля на Польщу

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького вважають Росію загрозою для країни, однак наразі не бачать ознак підготовки Москви до повномасштабної операції проти Польщі. Там зазначають, що російські війська переважно зосереджені на війні проти України, зокрема на Донбасі.

Водночас у Варшаві не виключають можливого нападу Росії в майбутньому. Про це високопосадовець канцелярії президента Польщі сказав в коментарі кореспонденту ZN.UA у Варшаві.

Чи бачать у Польщі загрозу нападу Росії

"Росія, звичайно, також є загрозою для Польщі, але я не бачу сьогодні таких переміщень російської армії, які б створювали пряму загрозу повномасштабної операції", – заявив представник канцелярії Навроцького.

За його словами, російські війська зараз переважно воюють проти України, зокрема на Донбасі. Він зазначив, що армія РФ продовжує наступати, однак просувається дуже повільно.

Посадовець додав, що можливість повномасштабного нападу Росії на Польщу в майбутньому не можна виключати.

Чого хоче Росія

Представник канцелярії Навроцького вважає, що головною метою Москви зараз залишається Україна.

"Сьогодні мета Росії – завоювати Україну, тому що я не вірю, що Росія хоче дійти лише до кордонів Донбасу. Росія хоче зруйнувати архітектуру безпеки в Європі та відновити її на основі сфер впливу", – заявив він.

За його словами, для Кремля йдеться не про окремі міста чи території Донбасу, а про майбутнє всієї України.

"Для Росії Україна просто повинна припинити існування в тому вигляді, в якому вона є. Тож це не війна за те чи інше місто на Донбасі. Це війна за те, чи вся Україна буде завойована Росією", – додав посадовець.

Як Польща планує стримувати Росію

За словами представника канцелярії, Польща будує свою безпеку на трьох основних опорах: власних оборонних можливостях, співпраці з державами регіону та союзництві в НАТО.

Йдеться, зокрема, про витрати на армію та сучасне озброєння, співпрацю з країнами, які мають схоже сприйняття російської загрози, а також підтримку союзників по НАТО. Ключове значення для Варшави мають Сполучені Штати.

"Росія, як ми вже знаємо, боїться тільки сильного. Якщо Польща буде сильною і стримуватиме її, то Росія просто не нападе, бо не матиме для цього ні можливості, ні сил", – заявив він.

Чому Польща підтримує Україну

До політики стримування Росії у Варшаві також зараховують підтримку України. За словами посадовця, Польща допомагає Києву не лише з моральних міркувань, а й тому, що перемога Росії створила б більшу небезпеку для Польщі та Європи.

Він також нагадав, що у 2022 році Польща взяла на себе ризик підтримки України, попри побоювання Заходу щодо можливої ескалації.

"Ми показали у 2022 році, що можна допомагати Україні і це не призведе до нападу Росії. Знаєте, чому інші не хотіли допомагати Україні? Бо боялися, що буде ескалація. Ми взяли цей ризик на себе. І дивіться: ми допомагаємо, а на нас не напали", – сказав представник канцелярії президента Польщі.

Раніше Міністерство внутрішніх справ та управління Польщі підготувало інструкцію щодо дій у разі загрози повітряної атаки – посібник, який крок за кроком показує, як підготуватися заздалегідь і як поводитися після оголошення тривоги.

У ньому йдеться про те, де і як шукати безпечне укриття; що робити, якщо неможливо дістатися до укриття; як вибрати найбезпечніше приміщення в будинку чи іншій будівлі; як застосовувати правило двох стін; що має бути в евакуаційному рюкзаку.

Нагадаємо: російська армія ввечері в понеділок, 28 вересня, націлила реактивний БпЛА типу "Шахед" на міжнародний пункт пропуску "Ягодин" на кордоні Волинської області з Польщею. Вибух пошкодив приміщення КПП на в'їзд до терміналу.

Через цю атаку РФ сирени також звучали в прикордонних громадах Польщі, а саме в Люблінському воєводстві. Оперативне командування Збройних сил РП повідомило, що польська військова авіація піднімалася в повітря.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні й місяці будуть складними для поляків через дедалі агресивніші дії Росії проти України. За його словами, російські атаки наближаються до польського кордону та вже регулярно відбуваються поблизу прикордонної інфраструктури.