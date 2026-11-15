Росія бере один регіон за мішень і кілька діб зосереджується на ударах по ньому, – Зеленський

Російські війська обирають окремі регіони України як основні цілі для ударів і протягом кількох діб зосереджують атаки на їхній енергетичній інфраструктурі. Найбільше влучань із початку вересня зафіксували на Дніпропетровщині – 131, а також на Київщині, Житомирщині та Сумщині.

Про наслідки атак і ситуацію з відновленням електропостачання президент Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні 15 листопада.

Глава держави зазначив, що особлива увага протягом дня була прикута до Запоріжжя та Дніпропетровської області. Там після російських ударів виникли масштабні відключення електроенергії, а ремонтні бригади продовжують відновлювати пошкоджені мережі.

Атаки по енергетиці

За словами Зеленського, російські війська діють за тактикою зосередження ударів на одному регіоні. Протягом кількох діб вони атакують різні об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема мережі та підстанції.

"Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону – по всьому, по мережах, по підстанціях", – сказав президент.

Він навів статистику влучань від початку вересня. Найбільше їх зафіксували на Дніпропетровщині – 131. На Київщині було 125 влучань, а на Житомирщині та Сумщині – понад сотню в кожній області.

Відновлення електрики

Зеленський повідомив, що на Запоріжжі та Дніпропетровщині триває відновлення електропостачання. Частині споживачів уже повернули світло, однак попереду ще значний обсяг робіт.

Ремонт ускладнюють постійні повітряні тривоги та нові російські удари. Водночас, за словами президента, усі необхідні сили залучені, обладнання є, а енергетики та комунальні служби продовжують працювати.

Окремо глава держави подякував ремонтним бригадам, енергетикам і всім, хто допомагає ліквідовувати наслідки атак. Він наголосив, що важливо не лише повернути електроенергію, а й забезпечити її подачу за передбачуваними графіками.

Допомога Євросоюзу

Також Зеленський повідомив про домовленість із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо додаткової енергетичної підтримки України.

За його словами, рішення про надзвичайну допомогу ухвалили протягом цього тижня. Її спрямують насамперед містам і громадам, які зараз перебувають у найскладнішій ситуації через російські атаки.

Україна має отримати додаткові генератори, інше необхідне обладнання та фінансову допомогу для підтримки стійкості енергетичної системи. Зеленський подякував Єврокомісії за це рішення.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія націлилась на енергетику України на тлі колосальних втрат на полі бою.