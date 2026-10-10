Росія активізувала інформаційні операції, спрямовані на розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО стверджує, що Росія активізувала інформаційні операції в Польщі. За версією ЦПД, дії росіян спрямовані на розпалювання антиукраїнських настроїв і провокування розколу між країнами.

Особливу увагу таким операціям РФ приділяє напередодні Дня незалежності Польщі. Про це йдеться у заяві ЦПД у Telegram.

Що готує РФ у Польщі

Висновки щодо організації антиукраїнських акцій у Польщі Центр протидії дезінформації зробив на підставі залучення російської дезінформаційної мережі Pravda/Portal Kombat до поширення деструктивних наративів у польському інформаційному просторі.

У ЦПД зазначили, що ці ресурси поширюють повідомлення про "крах польсько-української дружби", зростання ксенофобських настроїв та тотальну втому польського суспільства від України.

"Це системна тактика Росії: штучно створювати ілюзію глибокої ворожнечі між союзниками, щоб підірвати міжнародну підтримку та розколоти європейську єдність", – йдеться у заяві ЦПД.

Росія активізувала інформаці... Джерело: Скріншот Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у Польщі, за останні півроку скоротилася приблизно на 40 тисяч. Однак це не обов’язково означає, що вони покинули країну.