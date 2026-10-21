РФ погодилася на тристоронню зустріч делегацій, Вашингтон хоче організувати її невідкладно, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що країна-агресорка Росія підтримала проведення тристоронньої зустрічі на рівні представників України, США та РФ. Американська сторона пропонує організувати такі переговори якомога швидше.

Їх хочуть провести вже на початку листопада, але остаточні дати зустрічі поки не визначені. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

"Американська сторона пропонує це зробити якомога швидше. Ми підтримуємо це", – сказав гарант.

Він розповів, що українська сторона отримала інформацію про результати переговорів спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у Росії. Згідно з отриманими сигналами, Москва підтримує проведення тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд.

Головною метою цих переговорів буде наближення завершення війни та підготовка зустрічі лідерів трьох держав – Володимира Зеленського, Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Президент наголосив, що Україна буде підтримувати ініціативи щодо припинення вогню, повернення військовополонених та вирішення інших гуманітарних питань. Водночас Зеленський звернув увагу на попередній досвід переговорів із Росією, яка вже неодноразово погоджувалася на переговорні ініціативи, проте згодом змінювала свою позицію.

"Подивимося, як цього разу. І тому головний концепт – це зустрітися як можна раніше, почати працювати, напрацьовувати мир, який нам потрібен", – сказав гарант.

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 21 жовтня спеціальний посланник президента США Стів Віткофф прибув із візитом до Санкт-Петербурга. Там він провів тригодинну зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Американська делегація обговорила з ватажком Кремля мирне врегулювання російсько-української війни.

Після цього у Кремлі заявили, що Росія готова відновити тристоронні переговори щодо України в другій декаді листопада. Про це Володимир Путін заявив Віткоффу під час зустрічі.

Віткофф згодом повідомив, що перемовини про мирне врегулювання російсько-української війни продовжаться у тристоронньому форматі (Київ, Вашингтон, Москва). Майбутні зустрічі відбудуться на технічному рівні.