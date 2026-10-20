Блог | РФ і США офіційно запропонували Україні замінити президента, не переймаючись щодо виборів?

І. Відомий Піськов висловився.

"Що стосується врегулювання, то ви знаєте, що американська сторона продовжує свої посередницькі та миротворчі зусилля, які ми високо цінуємо.

Але, звичайно ж, безперечно, остаточне врегулювання без участі когось із Києва, хто готовий взяти на себе відповідальність, неможливе".

Це, таким чином, – про врегулювання остаточне.

Попереднє ж там, як відомо, планують за участі Путіна, Трампа й Сі.

["Хтось із Брюсселя" при цьому навіть не згадується!]

Після цього й Трамп повідомив про готовність провести тристоронню зустріч із Путіним та Сі в Китаї, якщо ті обидва захочуть такого формату.

Зробив він заяву й щодо заміни Зеленського:

"Настав час комусь іншому вести перемовини від імені України. Зеленський мав врегулювати цю війну вже давно. Якби він мене послухав, то ще давно уклав би набагато вигіднішу угоду".

Тобто фактично Трамп відтворив пропозицію й позицію Путіна, але вже від свого імені.

ІІ. Принагідно – в тему.

Надаю невеличку квінтесенцію надвеличезного [але розумного] інтерв’ю нашого попереднього Міністра закордонних справ,

тож Дмитро Кулеба, пряма мова [з моїми доповненнями від себе в дужках].

2. "Якщо після тристоронніх переговорів [то вже про перемовини наразі інші: України й РФ за участі США] єдине, про що вдалося домовитися – обмін полоненими, то це означає, що зустріч провалилася."

2. "Станом на сьогодні я не бачу в російському керівництві, окрім самого Путіна, людей, настільки нав'язливо зациклених на знищенні України.

Звісно, вони нас не люблять, але є просто одна принципова відмінність:

Путін конкретно налаштований на упокорення України;

інші хотіли б ставитися до нас приблизно так, як Путін зараз ставиться до Європи: [демонстративно ігнорувати – див. вище,] смикати, дражнити, створювати проблеми. Але нехай українці живуть."

3. "На Заході фактично сформувався негласний консенсус: погана, слабка імперія краща за імперію, яка розпадається. Бо розпад може призвести до неконтрольованих наслідків.

<> І вони мертво стоять на цій позиції. Змінити її вони зможуть, тільки якщо Путін нападе на них. Якщо говорити про кінець Росії як імперського проєкту, а не про зникнення Росії взагалі, то саме напад на європейські країни може остаточно відвернути Захід від цієї політики."

[Та це вже й малечі зрозуміло! Але ж навіщо вголос? Хоча колишньому, мабуть, і можна…]

4. "Україні однозначно потрібно мати відносини з Китаєм [от і в нас ця країна відома! Просто чомусь "хтось із Києва" соромиться] і підтримувати діалог. Це одна з двох наддержав світу. І я не бачу на сьогодні моделі припинення війни, яка не враховувала б позицію Китаю."

5. "На різних рівнях представники Комуністичної партії Китаю можуть почати порушувати питання про те, що свого часу Росії відійшов мільйон квадратних кілометрів територій, які Китай вважає історично своїми.

Мовляв, це несправедливо, треба щось із цим робити.

І Путін також це усвідомлює. Саме тому сильна Росія Сі Цзіньпіну не потрібна."

[А в нас на "представників Комуністичної партії Китаю" хоча б "хтось у Києві" якось вийти не бажає?]