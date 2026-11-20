"Рейган перевертається у труні": республіканець розніс Трампа за дружбу з Путіним. Відео

Що Бейкон сказав про Трампа та Путіна

Республіканець Дон Бейкон різко розкритикував президента США Дональда Трампа через його ставлення до російського диктатора Володимира Путіна. На думку конгресмена, Трамп фактично грає на боці російського лідера.

Бейкон також негативно оцінив дії американського президента у протистоянні Росії та Китаю. Свою позицію республіканець висловив у відео.

Що Бейкон сказав про Трампа та Путіна

Дон Бейкон заявив, що президент Трамп "грає в м'яч із Путіним" і поводиться "жахливо" у протистоянні Росії та Китаю.

"Це мене обурює... Рональд Рейган перевертається в могилі", – наголосив республіканець, критикуючи позицію Трампа.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Трамп заявив, що для нього честь бути поруч з Путіним, і обурив мережу.

В китайському Шеньчжені завершилася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіната російського диктатора Володимира Путіна. Переговори тривали близько півтори години, а серед головних тем були війна в Україні, міжнародна безпека, енергетика та ситуація навколо Ірану.