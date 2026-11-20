"Питання часу": президент Чехії допустив російську атаку на його країну

Президент Чехії Петр Павел припустив, що російська провокація, подібна до інциденту в Польщі, може статися і на чеській території. За його словами, це лише питання часу, оскільки Москва розглядає країни, які допомагають Україні, як законні цілі.

Про це Павел заявив наприкінці візиту до Оломоуцького краю, коментуючи падіння двох ракет і реактивного безпілотника на південному сході Польщі. Про його слова повідомило чеське видання iDNES.cz. Президент також наголосив, що подібні інциденти вже не можна вважати поодинокими.

Позиція Росії

Павел нагадав, що Росія постійно наголошує на тому, що кожна країна, яка підтримує Україну, стає для неї законною ціллю.

"Це означає, що ми також перебуваємо у списку цілей. Швидше питання часу, коли щось подібне станеться і в нас", – сказав чеський президент.

За його словами, за останній час відбулося вже кілька десятків подібних інцидентів. Павел вважає, що це свідчить про відсутність у Росії намірів швидко завершити війну проти України або налагодити відносини з Європою.

Навпаки, Москва намагається зміцнити свої позиції, щоб після завершення війни диктувати європейським країнам власні умови та розколювати їх за допомогою гібридного впливу.

Президент Чехії переконаний, що поступки російському тиску лише створюватимуть умови для його продовження. Тому Європа має виробити єдину та зрозумілу позицію, яка дасть Москві зрозуміти, що вона не може диктувати свої правила.

Допомога Польщі

Павел також нагадав, що Чехія вже бере участь у заходах безпеки на східному фланзі НАТО. Чеські військові служать у передових силах Альянсу в країнах Балтії, а чеські гелікоптери допомагають захищати повітряний простір Польщі.

Якщо Варшава звернеться по додаткову допомогу, Чехія, за словами президента, має бути готовою її надати.

На інцидент відреагував і прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Він засудив порушення польського повітряного простору та назвав його абсолютно неприйнятним.

"Чехія твердо стоїть на боці наших польських друзів і готова за потреби надати допомогу та сприяння", – заявив глава уряду.

Провокація в Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що падіння ракет і реактивного безпілотника не було випадковістю. Він назвав подію цілеспрямованою провокацією Росії. Водночас Туск не виключив, що вона могла бути пов'язана з навчаннями військових "коаліції охочих", які зараз проходять у Польщі.

Чехія не бере участі в цих маневрах. Однак у Польщі перебуває начальник Генерального штабу чеської армії Мирослав Главач. Він заявив, що військові готові долучитися до подібних навчань, якщо армія отримає відповідний мандат.

"Йдеться не про вступ у війну, яка триває. Це підготовка до того, що може статися після її завершення або оголошення перемир'я. Йдеться про здатність підтримати українську армію під час її відновлення", – пояснив Главач.

Реакція Павела

Сам Петр Павел також припустив, що між інцидентом і нинішніми навчаннями "коаліції охочих" у Польщі може бути зв'язок. За його словами, саме маневри могли стати однією з причин російської провокації.

"Тут уже справді не йдеться про будь-яку поступливість або розмивання відповідальності. Потрібно чітко сказати, що це агресивний крок, спрямований проти нас і проти миру в Європі", – наголосив президент Чехії.

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