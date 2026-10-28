Блог | Путіну це згадають у Гаазі? ООН залишила Кремлю юридичний слід на майбутнє

Речі треба називати своїми іменами. Незалежна міжнародна комісія ООН кваліфікувала атаки на енергетичну інфраструктуру України як воєнні злочини та злочини проти людяності. Комісія дослідила наслідки російського терору проти цивільного населення, починаючи з осені 2022 року, приділивши особливу увагу зимі 2025–2026 років. Чи матимуть ці висновки практичні наслідки?

Зібрані докази свідчать, що ці злочини не були випадковими, а становили й досі становлять частину державної політики рф. Для українців очевидно, що ми маємо справу з воєнними злочинцями, для нас це аж ніяк не новина. Проте справа не в сенсаційності: висновки Комісії це експертна оцінка, яка має юридичне значення.

Звіт ООН може бути використаний у роботі міжнародних судових інституцій, зокрема Міжнародного кримінального суду, а також національних судів різних країн. Якщо сьогодні міжнародна спільнота не може притягнути злочинців до відповідальності, це не означає, що вони ніколи не опиняться на лаві підсудних. Матеріали для майбутніх кримінальних справ мають бути зібрані та належним чином оформлені юридично.

Є й інший аспект – етичний. У той час як деякі американські переговорники розсипаються в компліментах і називають путіна "гуманістом", варто нагадувати їм, хто сидить по той бік столу. Комісія ООН саме це й зробила, вказавши на відповідальність російської влади за конкретні злочинні діяння.

Нарешті, є ще один важливий нюанс. Оприлюднення висновків Комісії збіглося з черговим актом повітряного терору: у ніч на 27 жовтня росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну. Серед основних цілей – енергетичні об’єкти, цивільна логістика та критична інфраструктура українських міст.

Висновки міжнародної Комісії – це ще один аргумент на користь термінової допомоги Україні, зокрема постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS. До речі, сьогодні Україна пропонує європейським партнерам передати 10% запасів ракет-перехоплювачів для Patriot в обмін на ракети, які мають надійти зі Сполучених Штатів пізніше.

Певний прогрес у розв’язанні цієї проблеми є. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі в Парижі з колегами з Великої Британії, Франції, Італії та Польщі заявив, що країни вже підготували зимові пакети допомоги Україні. Чекаємо на постачання.

Зима, що насувається, не буде легкою, і ми готуємося до неї на всіх рівнях, у всіх сферах. Але наступні кілька місяців стануть випробуванням не лише для України, а й для наших міжнародних партнерів. Сьогодні росія веде гібридну війну проти Європи й робить усе можливе, щоб перекрити підтримку України та зруйнувати наявну архітектуру безпеки.

У цих умовах людству варто нагадувати просту істину: зло є злом, а добро – добром. Звіт міжнародної Комісії ООН, власне, і виконує цю функцію. Якщо міжнародна спільнота збереже згуртованість навколо України, демократична цивілізація стане сильнішою після цієї зими.

Рано чи пізно документи ООН стануть частиною доказової бази у справах проти конкретних злочинців. Наближаємо цей момент. Разом зможемо все. Слава Україні!