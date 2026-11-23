"Путіну потрібне дзеркало": міністр оборони Британії підтримав право України відповідати на агресію РФ

Держава-агресор Росія не може видавати себе за "жертву", коли Сили оборони України відповідають на ворожі удари й захищають країну. Саме Москва розпочала повномасштабне вторгнення, а Київ відстоює свою свободу.

На цьому наголосив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг, який здійснив візит до нашої країни. Як передає "Укрінформ", Стрітінг провів брифінг для медіа в Києві.

Міністр сказав, що не має права вказувати президенту Володимиру Зеленському, як вести війну, а тим, хто висловлює таку критику, порадив пам'ятати, що Україна бореться за свою свободу й саме існування.

"Це країна, де тиждень за тижнем невинні українці стають жертвами найжорстокіших проявів путінської воєнної машини. Володимир Путін не має права вдавати із себе жертву, коли Україна відповідає, – і я повністю підтримую Україну", – заявив представник британського уряду.

Очільник МО також заперечив звинуваченні Кремля щодо "загроз" для Калінінградської області РФ від Північноатлантичного альянсу.

І Британія, і НАТО загалом чітко дали зрозуміти, що вони не мають жодного інтересу до Калінінграда.

"Гадаю, Путін проєктує власний імперіалізм на інших; якщо він хоче побачити, як виглядає імперіалізм, йому потрібне дзеркало", – порадив Стрітінг.

Як писав OBOZ.UA:

– Раніше британський прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що Росія як держава-агресор не може висувати нереалістичні вимоги щодо гарантій безпеки, оскільки саме вона розпочала війну.

– За даними ЗМІ, у політичних колах Лондона знову обговорюють не просто пом'якшення наслідків Brexit, а й повноцінне повернення країни до складу Європейського Союзу. Курс на зближення з Брюсселем набирає ваги на тлі нещодавніх кроків із перегляду попередніх правил взаємодії.