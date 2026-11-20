Блог | Путіну дали індульгенцію на війну, Європі – вирок

На відміну від багатьох коментаторів і друзів, я зовсім не поділяю їхнього оптимізму з приводу того, що "путіна принизили, це інстаграмна зустріч, підписано нікчемний папірець…" і так далі.

Перше: не принизили. Зустрічали, проводжали, фотографували, що називається, за протоколом. Це Трампа зустрічали й ушановували не за протоколом. Але так, очевидно, Китай демонстрував особливу прихильність до президента США, який, зазначу, теж ушановував лідера Китаю подібним чином. Люб’язність у відповідь на люб’язність;

Друге: папір-то підписано страшний. Я б назвав його так – творимо у світі все, що хочемо. І ніхто нам не указ. Нам, сказали вони, начхати на всі ці ваші міжнародні інститути. Суд ваш нікчемний, плюємо на нього, а ООН, таку слухняну ООН, ми незабаром ще більше прогнемо й зробимо "під себе". Ядерна зброя – це прерогатива наша, трьох країн. Франції та Великої Британії, решті – мовчати! Ну і головне. Про війну в Україні – ані слова. Це означає, що війни немає. Це означає – повна індульгенція путіну НА ВСЕ.

І, так. Європи теж немає.

І не має значення, що божевільний ідіот – президент США – мав на увазі, підписуючи цю простиню. Важливо те, що він укотре підштовхнув путіна в Україні, укотре підштовхнув його до війни з Європою. "Правильно все робиш, мій друже!" А Сі? Той насилу приховує усмішку.

Що далі? Далі буде ПОГАНО. Що може змінити це "погано"? Лише позиція і стійкість змученої, закривавленої України, як завжди.

І надія на те, що Європа, скажімо, в тисячний раз нарешті прокинеться. Європо – тебе йдуть убивати. Ще не зрозуміло?