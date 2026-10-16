Блог
Путіноголовість у Білому домі, або Як Америка грає в політичне шоу, а Україна платить кров'ю
Дональд Трамп
Трамп про Зеленського:
"Зеленський не є хорошим хлопцем для нас, щоб з ним мати справу.
Вони не збираються домовлятися з Зеленським. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовлятися, але не хоче.
Я не великий шанувальник Зеленського. Вони зруйнували Україну."
Це з інтерв'ю Трампа каналу Newsmax, який було презентовано в Україні в лютому, але який ще так і не почав тут своє мовлення.
Але справа не в каналі, а в Трампі. Він, звісно, не може пройти повз закиди Зеленського, має йому щось відповідати. І у цих відповідях повністю розкриває свою суть. Тобто, атакуючи Зеленського він лише підтверджує свою... путіноголовість.
Бо робить це саме з російських позицій. Не з консервативних, прагматично-комерційних, а саме російських. Тому що фігура замовчування, Путін, поза критикою. Це не він руйнує Україну, це ми самі... Ага.
Отож, у явно критичній для себе ситуації, очевидно стресовій, Трамп робить для себе критичні помилки. І "дизельна оборудка" з Путіним, і словесна перепалка із Зеленським, і, особливо, блокування для оборонців України Starshield – військової версії Starlink ведуть його до політичної поразки.
За великим рахунком, його необмежене й свавільне президентство небезпечне для цілого людства. І обмеження його влади новим Конгресом виглядає як критична необхідність.
Але якщо решта людства платить за це цінами на пальне, то Україна знову платить ще й своєю кров'ю. Платить за всіх. Платить вимушено, бо не має іншого вибору в ситуації, що склалася.
Немає навіть права на вибір.
Треба віддати належне, у конкурсі капітанів перемагає Зеленський. Але це не конкурс капітанів...
Це взагалі не шоу, якщо що.
Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!