Путін зробив цинічну заяву про війну в Україні на зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном. Відео

Російський диктатор Володимир Путін, який розв’язав криваву бійню проти України, розповів про "зацікавленість у врегулюванні конфлікту". За його словами, Росія нібито прагне врегулювання разом зі Сполученими Штатами та Китаєм.

Таку заяву ватажок Кремля зробив на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. Фрагмент виступу воєнного злочинця опублікував канал Livenow from Fox.

Що заявив диктатор

За словами Путіна, Росія, Китай і США мають багато спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема, звісно, конфлікту в Україні. Також він заявив, що РФ, КНР і Штати об’єднує "спільна відповідальність за підтримання міжнародного миру й безпеки".

"Наші країни мають багато спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, звісно, зокрема конфлікту в Україні. Ми говорили про це ще вчора з головою Китайської Народної Республіки, а сьогодні за ініціативи президента Сполучених Штатів приділили цьому багато уваги на двосторонній зустрічі", – сказав Путін.

Також воєнний злочинець заявив, що Росія, Китай та США разом здатні зробити істотний внесок у безпеку та стабільність у світі. При цьому диктатор додав, що для цього три країни мають співпрацювати конструктивно, на основі взаємної поваги та дотримання балансу інтересів.

Що передувало

На брифінгу 18 листопада офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь у відповідь на пряме запитання журналістів про те, чи обговорюватимуть Україну, зокрема на майбутньому тристоронньому саміті з Трампом 19 листопада, ухилився від конкретики.

Представник китайського зовнішньополітичного відомства відповів, що лідери проведуть "поглиблений обмін думками з важливих питань, що стосуються глобального миру", а подробиці оприлюднять своєчасно. У перших коротких повідомленнях Пекіна про двосторонню зустріч Сі та Путіна тему України не акцентували.

Проте прессекретар Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що на зустрічі в Шеньчжені Путін і Сі Цзіньпін обговорили врегулювання війни в Україні. За його словами, диктатор розповів голові КНР про нещодавні контакти зі спецпосланцями глави Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Москві.

Трамп і Путін потиснули один... Джерело: ТАСС Розгорнути

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що покладає великі надії на майбутню тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. За його словами, сторони обговорять міждержавні розбіжності.

Як повідомляв OBOZ.UA, у перший день саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї диктатор Володимир Путін прагнув позиціювати Росію як велику державу нарівні з КНР і США. Водночас тему врегулювання війни проти України він подавав лише як один з елементів ширших відносин між трьома країнами.