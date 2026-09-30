Путін зробив цинічну заяву про Донбас і "гарантії безпеки" для Росії

Російський диктатор Володимир Путін зробив цинічну заяву про Донбас і так звану Новоросію. За його словами, жителі цих територій нібито зробили "ясний, чіткий і законний" вибір на користь возз'єднання з Росією.

Паралельно Путін заявив про намір на багато поколінь уперед забезпечити надійні гарантії безпеки та суверенітету Росії. Відповідну заяву зробив Путін у середу, 30 вересня.

Путін заговорив про "законний вибір"

Російський диктатор заявив, що вибір жителів Донбасу та Новоросії нібито був "ясним, чітким і законним".

Путін представив це як вибір на користь возз'єднання з Росією, вкотре використовуючи зручне для Кремля формулювання.

"Вибір жителів Донбасу та Новоросії возз'єднатися з Росією був ясним, чітким і законним", – заявив Путін.

Диктатор зібрався забезпечувати безпеку на покоління вперед

Путін також заявив, що нібито впевнений у можливості на багато поколінь уперед забезпечити надійні гарантії безпеки та суверенітету Росії..

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Росія фальсифікує результати псевдовиборів, використовуючи імена загиблих військових. За даними партизанського руху "Атеш", командування 291-го мотострілецького полку на Запорізькому напрямку отримало план щодо кількості голосів за партію "Єдина Росія", однак через значні втрати не має достатньо особового складу для його виконання. Тому штабні офіцери заповнюють бюлетені від імені загиблих військовослужбовців і передають їх як реальні голоси.