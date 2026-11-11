Блог | Путін знову наступив на граблі: 16 дедлайнів захоплення Донбасу і тисячі трупів

Як Сили оборони України підготувалися до переговорів. Восени першого року повномасштабної війни тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав: "Сьогодні переговори з росією ведуться на полі бою, і це єдиний вид переговорів, який вона справді розуміє". Минуло кілька років, але ситуація не змінилася: переговорна позиція народжується не за столом переговорів, а формується на полі бою. Саме тому напередодні тристоронньої зустрічі світові медіа почали під лупою розглядати зведення з лінії бойового зіткнення. Що ж вони бачать?

Коротка відповідь на це запитання: росіяни провалили всі свої плани. До речі, ці плани ніколи не були секретом. Висвітлюючи регулярні контакти спецпредставників президента США з кремлем, світові інформагенції повідомляли: путін переконаний, що його війська здатні "найближчим часом" окупувати Донбас. Власне, не лише Донбасом обмежувалися апетити кремля – росіяни марили тим, що ось-ось захоплять Куп'янськ та інші міста на Сході й Півдні України.

Так було під час переговорного треку на початку року, так є і зараз. Свої поразки кремль безуспішно намагається прикрити брехнею. Схема відома: спочатку російські "стратеги" передчасно оголошують про захоплення українських міст, а потім... знову звітують про взяття тих самих населених пунктів. Іноді – з інтервалом у кілька тижнів. Ця "інформаційна стратегія" залишається незмінною. Змінюється інше: ворог втрачає території, кидаючи в топку війни дедалі більше "гарматного м'яса".

Цифри втрат живої сили противника просто приголомшують. Згідно з учорашнім зведенням Генерального штабу ЗСУ, російська армія зазнала найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення: близько 3000 убитими та важкопораненими. Сьогоднішній показник – 2220. У жовтні російська армія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 військових – це був рекордний показник. Але ситуація на полі бою в листопаді обіцяє росіянам такі "жнива смерті", що жовтневі цифри можуть здатися лише початком.

Ще у вересні західні аналітики констатували: з огляду на темпи літнього наступу російським військам знадобиться час аж до осені 2032 року, щоб захопити весь Донбас. Проте відтоді, завдяки таким операціям Сил оборони України, як "Вівальді" та "Велес", темпи російського наступу не просто сповільнилися, вони стали від'ємними.

Але кремль продовжує "будувати плани" та зливати їх у ЗМІ. У вересні Bloomberg, посилаючись на власні джерела, повідомив, що в кремлі встановили новий термін захоплення Донбасу – до кінця лютого 2027 року. Схоже на правду: путін систематично наступає на ті самі граблі. Це вже буде шістнадцятий кремлівський "дедлайн".

Теоретично в агресора є шанс зупинитися, але якщо джерела Bloomberg не помиляються, військово-політичне керівництво країни-агресора не планує цього робити. Цілком можливо, що в лютому з'явиться сімнадцятий дедлайн, потім вісімнадцятий... Це не означає, що ворог ніколи не зупиниться. Рано чи пізно його зупинять Сили оборони України.

До переговорів, які тривають, ми підготувалися добре: ціна війни для кремля зростає щодня. Потуги окупантів розбиваються об стіну наших дронів. Незалежно від перебігу нинішнього переговорного треку, ми вже готуємося до наступного: нарощуємо спроможності та масштабуємо успіх. Це бачить увесь світ. Бачить – і захоплюється українцями, допомагає нам. А ми продовжуємо боротьбу. Слава Україні!