Путін висунув категоричну вимогу щодо України у розмові зі Стуббом і Стере: у Reuters розкрили, про що йдеться

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва погодиться на мирне врегулювання війни проти України лише за умови врахування її вимог. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом і главою уряду Норвегії Йонасом Гар Стере.

Подробиці повідомляє Reuters. Своїми словами Путін підтвердив відмову від готовності піти на поступки.

Позиція РФ щодо закінчення війни в Україні

За даними обізнаних джерел, Путін заявив Стуббу та Стере, що Москва не має наміру відмовлятися від планів встановити контроль над усією територією Донбасу.

Про таку позицію лідера РФ напередодні повідомили і у Кремлі. Там зазначили, що телефонна розмова Путіна зі Стуббом і Стере відбулася на прохання фінського та норвезького лідерів.

Під час бесіди сторони обговорили шляхи врегулювання війни проти України, а Путін виклав своє бачення ситуації на фронті. Російський диктатор повторив звичні тези Кремля про причини війни.

"Путін у розмові з лідерами Норвегії та Фінляндії зазначив, що справедливий довгостроковий мир в Україні можливий лише з урахуванням інтересів РФ", – заявили пропагандистські медіа.

Що передувало

27 жовтня президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час розмови вони обговорили війну проти України та дипломатичні шляхи її завершення.

Стубб і Стере наголосили, що їхні країни й надалі працюватимуть задля зміцнення миру та безпеки в регіоні.

Також лідери підтвердили, що продовжать підтримувати Україну й виступають за припинення бойових дій та відновлення переговорного процесу.

Після телефонної розмови з Путіним Стубб і Стере зв’язалися з українським лідером Володимиром Зеленським. Сторони обговорили результати контактів із російським керівництвом і подальші дипломатичні кроки за участю України, США, європейських країн та НАТО.

Нагадаємо, у Кремлі заявили про готовність відновити тристоронні переговори щодо України у другій декаді листопада. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, однією з головних тем майбутньої зустрічі має стати побудова системи безпеки для України та Росії після завершення війни.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує використати новий раунд мирних переговорів щодо України, щоб домогтися поступок, які послаблять обороноздатність НАТО. Зокрема, російський диктатор Володимир Путін, імовірно, вимагатиме скорочення військової присутності Альянсу в Європі до рівня 1997 року, тобто до початку його розширення на схід.