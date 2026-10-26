Путін втрачає одного з останніх союзників в Європі: що означає поразка Вучича на виборах у Сербії

У Сербії правляча партія, очолювана Александром Вучичем, програла парламентські вибори в країні опозиційному "Студентському списку". Сам політик визнав поразку ще до оголошення результатів голосування.

Вучич і його партія перебували при владі 14 років, а тепер російський диктатор Володимир Путін втратив одного з останніх "друзів" у Європі, які допомагали РФ обходити санкції ЄС і проводити російські тіньові операції в Європі. Про це пише російське опозиційне видання "Агентство".

Чим загрожує Москві поразка Вучича та його партії

Сам Вучич, пише "Агентство", встиг заявити, що до березня-квітня новий сербський уряд запровадить санкції проти Росії.

Переможці виборів раніше заявляли, що мають намір зберегти відмову від обмежень. Однак 75% їхніх виборців виступають за тісніші відносини з ЄС.

"️Журнал "Росія в глобальній політиці" припускає, що на зміну лавіруванню Вучича прийде спроба різко переорієнтувати Сербію на Євросоюз. "І Росії не варто чекати нічого хорошого", – пише видання, до редколегії якого входять Сергій Лавров і Юрій Ушаков", – зазначили в "Агентстві".

Разом із Вучичем Росія втрачає політичну підтримку з боку Сербії, пише видання.

Після початку вторгнення в Україну Сербія не приєдналася до санкцій ЄС, а Вучич продовжував зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним (з 2014 року вони зустрічалися 23 рази). У травні 2025 року він приїхав на парад Перемоги до Москви. Разом із ним 9 травня в Росії побував прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Коментуючи вибори в Сербії, The Telegraph назвала Вучича "останнім другом Путіна в Європі" – вочевидь, забувши про Фіцо, а також проросійськи налаштованого главу уряду Болгарії.

Зміна влади в Сербії також ударить по російському бізнесу, який активно працює в цій країні.

"Газпром нефть" і пов’язана з "Газпромом" JSC Intelligence контролюють 56,15% нафтової компанії NIS, якій належить єдиний НПЗ Сербії.

"Лукойл" управляє 112 АЗС. Щоправда, через санкції США обидва активи зараз проходять процес продажу.

"Газпрому" належить 51% газосховища "Банатски-Двор".

РЖД будують диспетчерський центр сербських залізниць. Тут розташовані офіси "Яндекса", бізнес намагаються розвивати й інші російські компанії.

Москва може втратити можливість транспортувати газ в обхід України.

У січні 2021 року Вучич відкрив сербську ділянку Balkan Stream – продовження "Турецького потоку". Через неї російський газ надходить через Туреччину, Болгарію та Сербію до Угорщини, оминаючи Україну.

Нова влада Сербії може прищемити хвіст російській пропаганді в Європі.

Після заборони RT у Євросоюзі в Белграді запрацював RT Balkan.

Як встановили "Репортери без кордонів", російська редакція використовувала Сербію для адаптації кремлівської пропаганди перед її поширенням у Південно-Східній Європі.

Втрата Кремлем "друга" в особі Вучича може також вдарити по російських спецслужбах.

Частково їхня співпраця з Белградом була офіційною. Наприклад, у квітні 2025 року на запрошення Вучича російська ФСБ розслідувала повідомлення про застосування акустичної зброї проти демонстрантів у столиці Сербії.

Однак значно більше відбувалося непублічно.

Так, пише "Агентство", Сербія також стала одним із центрів таємних російських операцій. Як мінімум 29 дипломатичних співробітників посольства Росії в Сербії з 78 (37,2%) пов’язані зі спецслужбами РФ.

Через Сербію проходив і маршрут втечі з-під домашнього арешту в Італії Артема Усса, якого США намагалися екстрадувати за обвинуваченням в обході санкцій.

Російський Z-проєкт "Рыбарь" вів діяльність у Сербії. Після вислання Михайла Звінчука з Чорногорії в жовтні його команда просила повернутися до Росії через Белград.

Сербія була важливою для Росії і як інструмент обходу санкцій.

Зокрема, державна Air Serbia зберегла пряме авіасполучення з Росією, що дозволяло літати через Белград до інших європейських країн.

Що відомо про вибори в Сербії

На дострокових парламентських виборах у Сербії переміг опозиційний "Студентський список", що поклало край 14-річному правлінню партії Александра Вучича.

За попередніми даними, опозиційна сила отримала понад 52% голосів проти 39% у блоку Вучича. CeSID/Ipsos прогнозує переможцям 139 із 250 мандатів.

Явка сягнула 68,7% (у 2023 році вона становила 58,8%).

Ще в день виборів Вучич визнав поразку.

️Рух, який переміг Вучича, виріс із протестів після обвалення навісу вокзалу в Нові-Саді в листопаді 2024 року. Тоді загинули 16 людей.

Студенти пов’язували трагедію з корупцією.

До їхнього виборчого списку увійшли переважно люди без політичного досвіду – викладачі, лікарі, фермери та представники інших професій.

Як писав OBOZ.UA, напередодні парламентських виборів у Сербії відбулися масові мітинги напередодні парламентських виборів.

Їхні учасники – близько 150 000 прихильників студентського руху Сербії – вимагали під час недільного голосування припинити багаторічне правління правопопулістської Сербської прогресивної партії (СПС) Вучича, а також викорінити корупцію шляхом створення спеціального поліцейського підрозділу; звільнити з МВС усіх, хто брав участь у незаконному придушенні протестів або пов’язаний з організованою злочинністю; провести реформу ЗМІ.