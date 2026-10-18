"Путін відчуває перемогу": Зеленський розповів, хто наказав обмежити доступ до Starlink и Starshield в Україні. Відео

Нещодавнє обмеження роботи Starlink і Starshield ініціювала адміністрація американського президента Дональда Трампа. SpaceX виконала її вказівку. І це перемога для російського диктатора.

Таку заяву в ефірі телеканалу NBC зробив президент України Володимир Зеленський. Він також додав, що хто саме віддав наказ наразі невідомо.

"Путін відчуває перемогу завдяки послабленню санкцій, угоді з дизелю та Starlink. Це дійсно велика підтримка РФ. Тут потрібно бути дуже чесними", – заявив Зеленський.

При цьому, як зазначив президент, обмеження на роботу Starlink досі діють. Проте обмін розвідданими було відновлено.

На запитання, чи він вважає, що Трамп залишається союзником України, Зеленський відповів, що "сподівається на це".

Деталі

Starlink і Starshield – це дві супутникові системи компанії SpaceX Ілона Маска, які мають різне призначення: перша забезпечує комерційний доступ до інтернету, а друга розроблена для військових і розвідувальних завдань США. Різниця між ними знову опинилася в центрі уваги після того, як Україна заявила про обмеження доступу до окремих можливостей Starlink, що ускладнило роботу українських ударних безпілотників і систем протиповітряної оборони.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що через обмеження швидкості в Україні виникли проблеми з роботою військової версії Starlink. Термінали почали втрачати зв'язок, що призвело до зриву низки важливих місій Сил оборони.

Володимир Зеленський закликав американського підприємця Ілона Маска відновити повноцінну роботу Starlink, попередивши про можливі наслідки обмежень для людських життів. За словами глави держави, на швидкості близько 161 км/год зв'язок вимикається, що ускладнює роботу українських дронів-перехоплювачів.

На тлі цих проблем міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав США скасувати обмеження швидкості Starlink в Україні. Він наголосив, що Берлін фінансує частину обладнання системи, а тому розраховує на її повноцінну роботу.