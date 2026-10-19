"Путін стає дедалі слабшим": Кулеба пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні

Китай зацікавлений у подальшому ослабленні Росії та інших світових гравців. Глава Кремля Володимир Путін дедалі більше залежить від Пекіна, однак лідер КНР Сі Цзіньпін не поспішає втручатися, щоб завершити війну в Україні.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA заявив міністр закордонних справ України у 2020-2024 роках Дмитро Кулеба. Він також вважає, що без урахування позиції Китаю досягти домовленостей про припинення бойових дій буде складно.

Китаю вигідне ослаблення Росії та Заходу

Дмитро Кулеба вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін має достатньо важелів впливу на російського диктатора, щоб домогтися припинення війни або принаймні поступового згортання бойових дій в Україні. За його оцінкою, Пекін міг би як прямо закликати Москву зупинити війну, так і посилювати тиск на Росію, спонуканням її до деескалації.

Однак Кулеба припускає, що нинішній розвиток подій влаштовує обох лідерів. На його думку, Сі Цзіньпіну вигідно зберігати Росію ослабленою та залежною від Китаю, адже за таких умов Пекін має більше можливостей впливати на рішення Кремля. Китайський лідер добре знає підходи Путіна й може використовувати цю залежність для просування власних інтересів.

"Путін стає дедалі слабшим і дедалі більше залежить від Китаю. Америка розпорошує сили на різні проблеми й теж слабшає. Європа слабшає. Україна також виснажується. Тому насправді Сі Цзіньпіну потрібні і Росія, і Україна, і Європа. Йому потрібно, щоб ніхто остаточно не переміг", – вважає колишній міністр.

Він додав, що Китай зацікавлений у тривалому ослабленні інших держав, адже це посилює його власні позиції на міжнародній арені. За такого сценарію країни, які потребуватимуть допомоги, будуть змушені звертатися до Пекіна, а він зможе висувати власні умови.

Кулеба переконаний, що війна в Україні наразі не створює для Китаю критичних стратегічних загроз, які спонукали б його домагатися якнайшвидшого завершення бойових дій.

Китай прагне впливати на умови мирної угоди

Разом з тим він наголосив на важливості підтримання діалогу з Пекіном, оскільки без урахування позиції Китаю досягти домовленостей про припинення війни буде складно. Він також припускає, що Китай не підтримає масштабну мирну угоду, якщо не матиме можливості вплинути на її умови.

"Простий приклад – Будапештський меморандум. Китай не був його підписантом, але згодом приєднався до відповідних запевнень щодо України, тому що Китай має бути частиною будь-якого великого історичного процесу. Але сьогодні це вже інший Китай. Він не хоче приєднуватися до домовленостей, які хтось уклав до нього. Він хоче бути тим, хто вирішує проблеми, без кого їхнє розв'язання неможливе", – підсумував Кулеба.

Як писав OBOZ.UA, колишній очільник МЗС України пояснив на що робить ставку Путін у війні проти нашої держави. За його словами, РФ атакує міста, енергетичні об’єкти й цивільну інфраструктуру, щоб виснажити суспільство та посилити втому від війни.