"Путін розуміє лише мову сили": Зеленський дав зрозуміти, що Україна продовжить бити по російських НПЗ

Україна має право відповідати на обстріли, які здійснює держава-агресор Росія. Наші удари по нафтопереробці противника не впливають на глобальні ціни на паливо, зокрема на вартість бензину й дизелю у Сполучених Штатах.

Атаки по НПЗ РФ прокоментував президент України Володимир Зеленський, який дав інтерв'ю CNN TÜRK перед від'їздом із Туреччини. Нагадаємо, що цю країну він відвідав 31 жовтня.

Інтерв'юер звернув увагу на те, що після дизельної угоди Вашингтона й Москви американський президент Дональд Трамп неодноразово критикував Україну. Журналіст запитав у Зеленського, чи можливо, що Білий дім намагається виключити його з переговорного процесу і це пов'язано з внутрішньою політикою у США.

"Гадаю, ви частково відповіли на запитання, коли поставили його", – сказав глава держави. Він зазначив, що в Америці триває передвиборчий процес, але "це внутрішня справа США" і він не має наміру її коментувати.

"Я можу говорити лише про те, що стосується нас. Наприклад, давайте розглянемо цілі, по яких ми б'ємо в Росії. Путін не розуміє жодної мови, окрім нашої відповіді силою. Він не розуміє нічого, окрім мови сили. І ми йому це показуємо", – наголосив президент.

Він вважає, що це абсолютно справедливо і що українці мають на це право.

"Чи ми цілимося по російському дизелю? Так. Але чи впливає це на ціни у США та в усьому світі? Ні", – заявив Зеленський.

У світовому експорті нафтопродуктів частка Російської Федерації – лише ~2,2%. Тобто її вплив "набагато ближчий до нуля".

"Натомість ми знаємо, що війна на Близькому Сході має набагато більший вплив. У багатьох країнах світу, включаючи Україну, спостерігається серйозне зростання цін на енергоносії. Найважливішою причиною цього є закриття Ормузької протоки. Тому ми повинні припинити війну там і відкрити протоку, якщо США дійсно хочуть знизити ціни. Ось що я хочу сказати", – наголосив президент України.

Також він висловився про часткове зняття санкцій із РФ. Зеленський сказав, що, на його думку, це помилковий підхід.

"Росія – це не та країна, яку можна переконати, якщо до неї добре ставляться, якщо до неї підходять м'яко чи якщо її підтримують. Росія розуміє лише силу та сильну відповідь. Тільки тоді вона змінить свою думку та політику. США та наші інші партнери мають таку силу", – підсумував він.

Як писав OBOZ.UA, після того, як у ніч проти 1 листопада у Кстово Нижньогородської області РФ було уражено НПЗ "Лукойл -Нижегороднафтооргсинтез", у регіоні знову ввели ліміти на продаж палива. Окрім цього, на місцевих заправках відновлять чергування російські поліцейські та росгвардійці.