Путін розраховує послабити Україну ударами по інфраструктурі і пов'язати гарантії безпеки з територіальними поступками – FT

Кремлівський диктатор Володимир Путін розраховує використати зимовий період для ослаблення України за допомогою масштабних ударів по інфраструктурі. Водночас Кремль готовий пов'язувати майбутні гарантії безпеки з територіальними поступками Києва.

На цьому тлі у вівторок в Абу-Дабі мають відбутися перші з лютого тристоронні переговори представників України, США та Росії. Про це пише Financial Times із посиланням на американських чиновників та людей, знайомих із поглядами Путіна.

Про що говоритимуть Україна, США та Росія в Абу-Дабі

Дводенні переговори мають бути присвячені повоєнним заходам безпеки для Росії та України, а також територіальним питанням на сході України. Американські чиновники заявили, що Вашингтон вважає одночасне обговорення обох напрямків необхідним для припинення війни.

Зустріч стане продовженням дипломатичних контактів, які відбулися минулого місяця. За словами представників США, Вашингтон щодня підтримує зв'язок із Києвом і Москвою.

Водночас надії на швидкий прорив залишаються низькими. Путін, як зазначає видання, практично не демонструє готовності завершити війну, яка триває вже п'ятий рік.

Один з американських чиновників повідомив, що адміністрація Дональда Трампа хоче переконати Росію погодитися на багатосторонні переговори за участю європейських представників.

"Ми твердо переконані, що на даному етапі, щоб покласти край війні, Європі дійсно необхідно бути за столом переговорів", – заявив він.

Чому Європа наполягає на участі в переговорах

Прагнення Вашингтона залучити європейські країни до переговорного процесу може заспокоїти європейські столиці. Минулого тижня пропозиція адміністрації Трампа створити нову європейську "рамкову програму" у сфері безпеки, узгоджену з Москвою, викликала занепокоєння в Європі.

Європейські уряди наполягали, що мають брати участь у таких переговорах, а врегулювання ситуації в Україні повинно бути їхньою передумовою.

Перед зустріччю у вівторок спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер мали провести консультації з представниками України, ЄС і НАТО, а також Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Минулого тижня Трамп заявив, що сподівається на досягнення з Росією "великої та прекрасної угоди", яка виходитиме далеко за межі України.

Європейські дипломати, попри скептицизм щодо можливості прориву в Абу-Дабі, вважають важливим залишатися залученими до процесу. Це потрібно як для підтримки України, так і для того, щоб ширші питання європейської безпеки не вирішувалися без участі Європи.

США обговорюють гарантії безпеки для України

За словами американського чиновника, адміністрація Трампа звернулася до Москви із запитанням, чи заперечуватиме вона проти надання Україні гарантій безпеки з боку Вашингтона, аналогічних статті 5 НАТО. Йдеться про положення Альянсу щодо колективної оборони. Також США цікавилися ставленням Росії до можливого надання подібних гарантій самим НАТО.

Водночас остаточне рішення щодо характеру американських гарантій безпеки залежатиме від президента Дональда Трампа.

Росія заявила, що вітає перехід до обговорення майбутніх повоєнних гарантій безпеки. Однак інших ознак готовності Путіна до поступок поки не демонструє.

Путін хоче використати зиму для ударів по українській інфраструктурі

За словами людей, знайомих із поглядами російського президента, Путін вважає цю зиму сприятливим моментом для ослаблення України. Для цього він розраховує застосувати масштабну кампанію авіаударів по українській інфраструктурі.

Крім того, за інформацією співрозмовників видання, російський лідер вимагає виведення українських військ із контрольованих Києвом районів прифронтової зони Донбасу як попередньої умови припинення вогню.

Також Путін готовий пов'язати будь-які майбутні гарантії безпеки з подальшими територіальними поступками з боку України.

Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, заявив, що обговорення територіальних питань можливе лише під час зустрічі лідерів.

Високопоставлені українські чиновники не покладають великих сподівань на переговори в Абу-Дабі. Вони повторюють попередження Зеленського про те, що Москва налаштована продовжувати бойові дії, а не шукати шляхів врегулювання.

Що заявили Лавров і Умеров перед зустріччю

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у понеділок заявив, що переговори будуть присвячені "узгодженню принципів, які будуть затверджені після завершення переговорів щодо повного врегулювання".

Один із провідних українських переговорників Рустем Умеров повідомив, що Київ планує провести в Абу-Дабі окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами.

За його словами, це потрібно для узгодження позицій і спільного розуміння подальших кроків переговорного процесу. Умеров також наголосив, що Україна робить усе можливе для забезпечення участі Європи в дипломатичних зусиллях щодо завершення російської війни.

Водночас Росія дала зрозуміти, що не планує безпосередньо зустрічатися з європейськими представниками в Абу-Дабі.

"Американці та українці мають свої канали зв'язку з європейцями, і вони, схоже, вже створюють власний координаційний механізм. Але це тристоронні переговори між Росією та Україною за посередництва США", – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Європа пропонує повернутися до механізмів часів холодної війни

Європейські офіційні особи заявили про готовність обговорювати відновлення механізмів запобігання конфліктам, які діяли за часів холодної війни.

Серед можливих варіантів називають Угоду з відкритого неба, яка дозволяла США та СРСР здійснювати спостереження за військовими об'єктами одне одного, а також договори про обмеження розміщення окремих типів ракет.

Джаред Кушнер у понеділок повідомив у соціальних мережах, що обговорення європейських домовленостей у сфері безпеки зосередиться на тісніших консультаціях, надійній комунікації під час криз, більшій прозорості військових дій і взаємних заходах для зниження ризику ескалації.

Як повідомляв OBOZ.UA, мирні переговори за участю України, США та Росії стартували в ОАЕ 10 листопада. Делегацію від України очолив глава Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Ключовими питаннями стануть безпекові гарантії, припинення вогню і кроки для закінчення війни.