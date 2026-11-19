Путін розмріявся про "Ялту-2", але отримав "неприємність" від Трампа. Відео

Переговори президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна завершилися в Китаї. Зустріч тривала близько півтори години, після чого лідери мають виступити із заявами.

Схоже, Путін сприйняв цю зустріч як можливість помріяти про новий великий переділ світу за зразком Ялтинської конференції. Однак навіть символічного тріумфу не вийшло: цього разу російському диктатору довелося чекати на Трампа.

Путін погодився з порівнянням зустрічі з "Ялтою 2.0"

Перед початком переговорів російський пропагандист запитав Путіна, чи схожа тристороння зустріч на "Ялту 2.0".

Російський диктатор у відповідь лише схвально кивнув головою. Схоже, сама ідея такого порівняння йому припала до душі, бо нагода уявити себе учасником нового поділу світу випадає не щодня.

Втім, замість того щоб одразу розпочати переговори, Путіну довелося чекати на американського президента.

Трамп змусив Путіна чекати

У цій ситуації є особлива іронія: Путін зазвичай сам змушує інших чекати на себе, однак цього разу ролі помінялися. Російському диктатору довелося побути в ролі того, хто очікує на прибуття співрозмовника.

Переговори тривали близько півтори години. Після їх завершення лідери мають виступити із заявами.

Трамп змусив Путіна чекати. Джерело: Скриншот

Трамп змусив Путіна чекати. Джерело: Скриншот

Трамп змусив Путіна чекати. Джерело: Скриншот

Трамп змусив Путіна чекати. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені відбулася двостороння зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Переговори тривали близько години й завершилися без будь-яких публічних заяв. На початку зустрічі американський президент назвав Путіна другом і похвалився "прекрасними стосунками".