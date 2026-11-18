Блог | Путін привіз Сі казку про успішну Росію. Чи повірить китайський лідер?

Відбулась зустріч путіна і Сі.

Перед зустріччю Путін заявив, що за останні три роки економіка Росії зросла більш ніж на 10%. Водночас державний борг країни, за його словами, становить близько 17% ВВП – один із найнижчих показників у світі.

Він також відзначив розвиток цифрових технологій і заявив, що російські маркетплейси входять до десятки найбільших у світі.

Говорячи про західні санкції, Путін назвав Росію світовим рекордсменом за кількістю запроваджених обмежень. На його думку, Євросоюз не зміг пристосуватися до відмови від російського ринку та дешевих енергоресурсів. Через це європейські країни втрачають економічні позиції.

Путін також наголосив, що Росія сама не відмовлялася від долара та євро. Він вважає, що західні країни, які обмежили використання цих валют, "покарали самі себе".

Крім того, він повідомив, що з 1 січня 2027 року на Далекому Сході запрацює єдина система пільг для інвесторів.

Володимир Путін і Сі Цзіньпін провели зустріч у китайському Шеньчжені. Лідери обговорили перспективи двосторонньої співпраці, світову політику, торгівлю та розвиток туристичних зв’язків.

Путін заявив про єдність позицій Москви й Пекіна щодо формування багатополярного світу. За його словами, обидві країни виступають за справедливіший світовий устрій і дотримуються конструктивної лінії в міжнародних відносинах, повідомляє RTVI.

Під час переговорів Путін зазначив, що російсько-китайська співпраця продовжує розвиватися. Він охарактеризував динаміку спільної роботи як рух "по висхідній" і наголосив на стабільності зовнішньополітичної взаємодії двох держав.

Путін також висловив упевненість у зростанні товарообігу між країнами за підсумками 2026 року. Ще однією позитивною тенденцією він назвав збільшення кількості туристів. Цьому сприяє безвізовий режим, запроваджений з ініціативи китайської сторони.

Голова КНР Сі Цзіньпін назвав переговори з Путіним символічними. Він наголосив, що відносини двох країн мають великі перспективи й не залежать від змін у світовій ситуації.

Сі Цзіньпін також заявив про готовність Пекіна спільно з Москвою сприяти процвітанню Азійсько-Тихоокеанського регіону. На його думку, партнерство двох держав зміцнює стабільність у всьому світі.