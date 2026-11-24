Путін пропонував Кушнеру бізнес-угоди в обмін на послаблення санкцій: спливли подробиці

Під час візиту спецпосланців президента США Дональда Трампа та Джареда Кушнера до Москви у вересні російський диктатор Володимир Путін пропонував деякі бізнес-угоди. В обмін на це він хотів послаблення санкцій проти Росії.

Зокрема, йшлося про спільне американо-російське підприємство з видобутку нафти Сахаліну та постачання дизельного палива до США напередодні проміжних виборів. Про це повідомило видання New York Magazine.

Що відомо

У вересні відбувся візит Кушнера і Віткоффа до Москви, під час якого вони зустрілися з диктатором Путіним. Згідно з інформацією Financial Times, під час зустрічі Путін пропонував угоди, які передбачали спільне американо-російське підприємство з видобутку нафти біля острова Сахалін.

The New York Times також повідомила, що Путін пропонував продати підсанкційну російську енергетичну компанію консорціуму інвесторів. До нього мали увійти фірма брата президента ОАЕ, катарська компанія, яка є партнером Кушнера в Албанії, а також великий донор Дональда Трампа.

Тим часом сам Кушнер заперечує, що обговорювали питання продажу компанії.

Окрім того, росіяни запропонували постачати дизельне паливо до США напередодні проміжних виборів. Повідомляється, що в обмін на це вони хотіли, щоб Трамп призупинив деякі економічні санкції, запроваджені після вторгнення в Україну.

"Він намагається спокусити Джареда та інших діловими угодами", – зазначила колишня радниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл. Вона розглядає стратегію Путіна як спілкування з Трампом через його найслабші місця – його родину, друзів та його інтерес до грошей.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте не вбачає проблеми в тому, що президент США Дональд Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом. За його словами, Сполучені Штати та Росія є великими ядерними державами, тому контакти між їхніми лідерами необхідні для пошуку дипломатичних рішень.