Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати, – Зеленський

Намагання задовольнити частину вимог Росії, тобто "гра у компроміси" з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, є даремним марнуванням часу. Такий підхід США до завершення війни в Україні не спрацює.

Про це в інтерв'ю для Reuters заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи спроби адміністрації американського колеги Дональда Трампа "домовлятися" з Москвою. Він вказав на те, що РФ розуміє лише мову сили.

У чому полягає помилка американських посередників

Зеленський сказав, що Сполучені Штати "справді хочуть зупинити російську війну". Він переконує, що "довіряє" Вашингтону.

"Водночас я розумію, що важко зупинити когось такого великого, хто не хоче зупинятися. Тому ви намагаєтеся знайти якісь компроміси з Росією. Але я вважаю, що ми змарнуємо час, якщо будемо гратися з російськими компромісами", – наголосив глава держави.

Ватажок Російської Федерації не здатен домовлятися. Путін буде просувати власні інтереси під виглядом компромісу.

"Якщо Путін побачить, що ви можете щось підтримати, він спробує запропонувати вам іншу ідею, інші питання й нові умови. Новий уряд – нові умови. Змінюються лідери в Європі? Нові умови. Політика США? З'явився Президент Трамп, дуже сильний, – нові умови. Він намагається бути дуже ввічливим. Зараз Сполучені Штати зіткнулися з викликом на Близькому Сході – переговори з Іраном. Ви побачите нові умови з боку Росії. Президент Трамп хоче здобути якусь перемогу до проміжних виборів. Але Путін зробить усе, щоб натиснути на іранців і довести ситуацію до того, що переговори стануть неможливими", – заявив Зеленський.

"Те саме з війною Росії проти України. Якщо Путін побачить, що президенту Трампу потрібна якась перемога, він вирішуватиме, що дати, а що ні. І в цьому й полягає проблема: Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка в сто разів сильніша за Росію. Безумовно. Їм просто треба про це не забувати", – пояснив він.

Президент України прийняв жу... Джерело: пресслужба ОП Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, рішення Дональда Трампа запросити Володимира Путіна на G20 продовжує так званий "трампівський етап" американської дипломатії щодо Росії. Вашингтон знову робить ставку на особистий контакт із російським диктатором, але тут постає головна проблема: Москва готова говорити про все що завгодно, проте досі не продемонструвала реальної готовності навіть до припинення вогню.