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Путін не геній політики, або Чому диктатору так легко здаватися гросмейстером
Спецпосланці президента США...
Джерело: Getty Images
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Гаррі Каспаров відповів Джареду Кушнеру, який назвав Путіна "гросмейстером політики":
"Легко мати вигляд гросмейстера, коли твої противники – такі нездари, як ти".
Якось м’яко ще висловився. Уточню: "Легко мати вигляд гросмейстера, коли найняті тобою спаринг-партнери – такі бездарні підлабузники, як ти". Кушнер за гроші грає з Путіним у піддавки й до того ж підлабузнюється перед ним. Огидно.
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Джерело:Фейсбук Ігоря Ейдмана
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