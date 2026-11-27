Блог | Путін не геній політики, або Чому диктатору так легко здаватися гросмейстером

Гаррі Каспаров відповів Джареду Кушнеру, який назвав Путіна "гросмейстером політики":

"Легко мати вигляд гросмейстера, коли твої противники – такі нездари, як ти".

Якось м’яко ще висловився. Уточню: "Легко мати вигляд гросмейстера, коли найняті тобою спаринг-партнери – такі бездарні підлабузники, як ти". Кушнер за гроші грає з Путіним у піддавки й до того ж підлабузнюється перед ним. Огидно.