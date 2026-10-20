Блог | Путін може зіграти на Ірані, Трамп – на Україні: світ наближається до небезпечного геополітичного торгу

З досить розлогого допису президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні можна виділити одну тезу, яку багато хто пропустив.

Трамп зазначає, що "Росія дуже слабо допомагає Ірану порівняно з тим, як могла б допомагати".

І хоча ця теза не має прямого стосунку до України, вона є надзвичайно важливою для розуміння загальної позиції сторін.

США напередодні чергового раунду протистояння з Іраном побоюються військового зближення РФ та Ірану.

З одного боку, така російсько-іранська синергія вже є реальністю.

З іншого – вона дійсно могла б бути значно активнішою.

Це створило б для США та Ізраїлю дуже широкий спектр ризиків на Близькому Сході.

Додамо сюди й можливу роль РФ щодо прийому "на зберігання" іранського збагаченого урану – і пазл нинішньої геополітики США складеться.

І марно очікувати корекції цього курсу після листопадових довиборів до американського Конгресу.

Навпаки, зазначена вище позиція Білого дому лише посилиться.

Саме факт виборів поки що якось стримує Трампа в риториці, а після листопада стримуючих чинників практично не залишиться.

Навіть якщо Конгрес перейде в опозицію до Трампа, політичне протистояння в США зробить Трампа ще радикальнішим у своїх діях.

У зв’язку з таким розкладом зустріч Трампа та Сі в листопаді в Китаї на саміті Тихоокеанського регіону може стати історичною.

Передчуваючи такі радикальні геополітичні зміни, ЄС може розпочати терміновий пошук свого варіанту завершення війни (щоб не стати статистиком).

Шкода, що наш голос у всіх геополітичних перипетіях стає дедалі слабкішим і слабкішим....