"Путін дуже розлючений через міст": Трамп озвучив роль Зеленського в ухваленні остаточного рішення по війні. Відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін був дуже розлючений через Кримський міст. Водночас американський лідер наголосив, що жодних рішень щодо завершення війни в Україні не ухвалюватимуть без президента Володимира Зеленського.

Про це Трамп сказав у розмові з кореспондентом NBC News Гейбом Гутьєрресом. Журналіст розповів про позицію американського президента після їхньої бесіди та підтвердив, що Трамп погодився з необхідністю участі України в ухваленні рішень щодо її майбутнього.

За словами Гутьєрреса, Трамп погодився з позицією Зеленського про те, що Сполучені Штати не повинні ухвалювати рішення щодо України без самої України.

"Президент Трамп сказав, що згоден із цим і що не робитиме цього. Проте у всьому світі було помічено його теплий прийом Путіна – по суті, як ви знаєте, зустріч з авторитарним лідером і виключення України з процесу", – підкреслив журналіст.

Таким чином, американський президент запевнив, що Україна братиме участь у процесі ухвалення рішень, які стосуються її майбутнього.

Раніше Трамп також прокоментував свої контакти з Путіним і можливість обговорення війни в Україні за участю інших світових лідерів.

Він зробив комплімент російському диктатору та заявив, що керівники США, Росії та Китаю обговорять "усі світові проблеми", зокрема війну в Україні. За словами Трампа, цю тему він уже "дуже довго" обговорював із Путіним.

Водночас після зустрічей і дипломатичних церемоній у Шеньчжені конкретних результатів щодо врегулювання війни не було оголошено.

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