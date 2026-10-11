"Путін дуже хоче миру": Трамп видав нову заяву після угоди з РФ

Трамп знову запевняє, що Путін хоче миру.

Президент США Дональд Трамп заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін нібито прагне миру та укладення мирної угоди з Україною. За його словами, сторони вже обговорювали таку можливість.

Водночас американський президент звинуватив Володимира Зеленського в небажанні домовлятися, заявивши, що питання миру могло бути вирішене вже багато разів. Про це він заявив, відповідаючи на питання медіа.

Трамп знову запевняє, що Путін хоче миру

Дональд Трамп заявив, що Росія нібито хотіла б укласти мирну угоду з Україною, і додав, що це питання вже обговорювали.

Водночас американський президент стверджує, що мир в Україні "міг бути вирішений багато разів", але Володимир Зеленський, за його словами, не хоче укладати угоду "з якихось причин".

Диктатор із мирними намірами та дешевою нафтою

Окремо Трамп похвалив Путіна за те, що той нібито хоче забезпечити світ нафтою за дуже низькою ціною.

Тож, поки Росія продовжує обстрілювати Україну, вбивати людей і руйнувати міста, Трамп розповідає про мирні прагнення російського диктатора. Схоже, у цій версії подій головне – не те, що робить Росія, а те, як красиво Путін описує свої наміри.

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня Трамп похизувався "успішною" розмовою з Путіним. Він, мовляв, домовився з "другом Владіміром" про купівлю російського дизпалива, у зв'язку з чим Вашингтон почав знімати з Москви частину накладених на агресора санкцій.

Зеленський висловив розчарування "нечесними і несправедливими" діями США. У відповідь на критику українського президента Трамп публічно подякував Путіну.

Також президент США заявив, що Україні настав час призначити нового лідера. Бо чинний президент Зеленський нібито "ніколи не укладає угод" і не йде на жодні компроміси.

На які компроміси пішов його "друг Владімір", що розв'язав війну проти Укртаїни, Трамп не уточнив. Та й про те, чи не засидівся у кріслі президента сам Путін, що править Росією вже чверть сторіччя, глава Білого дому, схоже, не думає.