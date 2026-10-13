"Путін більше хоче укласти мир": Трамп заявив, що порушення енергетичного перемир'я були з обох боків. Відео

Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення про порушення енергетичного перемир'я між Росією та Україною. Під час спілкування з журналістами він заявив, що порушення нібито відбувалися з обох боків, а російський диктатор Путін, на його думку, навіть більше за українського президента прагне укласти мирну угоду.

У відповідь на запитання журналістів про російську атаку на Україну вночі Трамп сказав, що не впевнений у цій інформації та пообіцяв її перевірити. Водночас він наполягав, що обидві сторони погодилися на припинення вогню.

"Вони погодилися. Знаєте чому? Тому що я сказав: "Ви погоджуєтеся". Ось чому", – заявив американський президент.

Позиція Трампа

Журналісти звернули увагу Трампа на те, що Україна заявляє про підтримку енергетичного перемир'я, тоді як Росія продовжує атаки. Однак американський президент не погодився з таким формулюванням і заявив, що обидва лідери нібито підтримують домовленість.

"Я думаю, що вони обоє його підтримують. Я думаю, що насправді Путін прагне укласти угоду навіть більше, ніж Зеленський", – сказав Трамп.

Раніше журналісти нагадали йому, що Росія вже порушила режим припинення вогню та атакувала Україну вночі. На це президент США відповів: "Порушення відбувалися з обох боків".

Дизельна угода

Окремо Трамп висловився про можливі домовленості щодо дизельного пального та обмежень на постачання енергоресурсів. Він пояснив, що рішення в цій сфері може вплинути не лише на США, а й на інші країни світу.

"У нас є… Знаєте, ми видобуваємо багато нафти. Ми могли б ввести обмеження на нафту, але це дуже-дуже сильно позначилося б на решті світу. І ми могли б ввести обмеження, знаєте, обмежити постачання дизельного палива, залишити все собі", – заявив американський президент.

За словами Трампа, такі обмеження мали б серйозні наслідки. Він наголосив, що можливу угоду розглядає не лише з погляду інтересів Сполучених Штатів.

"Насправді це не угода для мене. Це угода для решти світу", – сказав він.

Трамп також заявив, що підтримує рішення, які можуть допомогти американським фермерам і скотарям. Водночас він закликав президента України зосередитися на укладенні угоди.

"Мені подобається все, що може допомогти нашим фермерам, нашим скотарям. І я справді вважаю, що Зеленський має зосередитися на укладенні цієї угоди", – додав президент США.

Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

– Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на "аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього".