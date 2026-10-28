Путін 90 хвилин читав лідерам Фінляндії та Норвегії лекцію про історію слов'ян – FT

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере провели 27 жовтня з ватажком Кремля Володимиром Путіним телефонну розмову. Вони розраховували дізнатись про готовність російського режиму до мирних переговорів. Та замість обговорення миру російський диктатор влаштував європейцям "лекцію про середньовічну історію".

Про це виданню Financial Times розповіли три обізнаних джерела. Замість запланованих 30 хвилин розмова, а точніше "довга нотація про першопричини конфлікту" затягнулася на півтори години.

Лекція з історії

Нагадаємо: розмова відбулася "з ініціативи фінської та норвезької сторін і в консультації з Україною", і мала на меті "обговорити війну Росії проти України та дипломатичні зусилля для її припинення". Та перспектива негайного припинення вогню, яка є ключовою вимогою України, під час телефонної розмови "майже не порушувалася".

Видання зазначає, що європейські лідери "свідомо вирішили не перебивати історичні відступи" Путіна, щоб мати змогу "оцінити його реальну готовність до серйозного діалогу" з Європою.

Ця розмова стала першим прямим контактом кремлівського ватажка з європейськими союзниками України з липня минулого року. Проте видання не пише, чи досягли Стубб та Стере успіху: у першого без подробиць повідомили, що бесіда "була одкровенню та продуктивною", у другого взагалі ніяк не прокоментували путінську лекцію.

Суттєвої зміни позиції немає

Окремо видання уточнює, що Стубб та Стере вже зв'язалися із українським лідером Володимиром Зеленським і відзвітували йому про дзвінок в Кремль.

"Президент України повідомив, що європейські лідери дали зрозуміти Москві: для деескалації необхідні реальні кроки, зокрема, припинення атак на енергетичну інфраструктуру України", – зазначають в FT.

Так чи так, "спроба північноєвропейських лідерів перевірити готовність Кремля до переговорів не виявила ознак суттєвої зміни російської позиції", констатує видання.

Реакція Європи

Таким чином була наочно продемонстрована відсутність єдиної стратегії Європи у діалозі з Москвою, вважають в FT.

Самі Стубб і Стере стверджують, що прагнули передати "прямі сигнали щодо майбутніх переговорів про завершення війни", які заплановані на листопад в Абу-Дабі. Водночас політики підкреслили, що не виступали від імені всієї Європи.

Такий крок лідерів Норвегії та Фінляндії вже "викликав критику серед партнерів у регіоні", констатує видання.

Так, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен публічно заявила, що не бачить жодних ознак прагнення Москви до миру, та закликала зберігати єдність континенту, та не діяти наодинці.

В офісі прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні додали, що цей дзвінок також виявив проблему: Європа повинна бути учасником мирного процесу, але "досі не визначилася, хто саме має її представляти".

Загалом Путін системно просуває міфічне бачення історії, яке не має нічого спільного з науковими фактами, використовуючи це для виправдання своєї політики. Такі наративи формують викривлене сприйняття подій у світі та ускладнюють боротьбу з пропагандою – про це розповів історик, автор каналу Історія Без Міфів Владлен Мараєв в інтерв'ю проєкту шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократія".