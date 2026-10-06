"ПС готові, наскільки дозволять засоби захисту": Зеленський попередив українців про підготовку масованого російського обстрілу. Відео

Росія готує новий масований удар по Україні. Повітряні сили та інші українські служби готові реагувати на атаку в межах наявних засобів захисту.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він додав, що ефективність захисту України значною мірою залежить від підтримки міжнародних партнерів.

РФ готує черговий масований обстріл

"Є оновлена інформація від розвідки про підготовку росіянами масованого удару. Будь ласка, дуже прошу, бережіть себе, будь ласка, реагуйте на сигнали про ракетну небезпеку. Українські служби, наші повітряні сили готові до реагування, і настільки, наскільки це дозволять наші засоби захисту", – сказав президент.

Глава держави наголосив, що посилення захисту України значною мірою залежить від підтримки міжнародних партнерів. Йдеться передусім про держави, які мають необхідні засоби протиповітряної оборони та можуть передати їх Україні. Зеленський також зазначив, що для цього важливе політичне рішення США, європейських країн та інших партнерів.

"Світ більший, ніж російське зло, і захист життя повинен бути спільною справою. Я дякую всім, хто справді допомагає! Я дякую кожному, хто з нами, хто з Україною!" – сказав він.

Інші заяви Зеленського

Засідання Ставки

Серед іншого, український лідер поінформував, що сьогодні багато було суто військових питань.

"Я провів Ставку, зокрема, по нашому РЕБ, і ми будемо збільшувати компонент саме такого захисту критичної інфраструктури. Визначені додаткові завдання для виробників, для Міністерства оборони та Збройних Сил України. Значну частину російських "Шахедів" знешкоджують саме наші засоби радіоелектронної боротьби", – повідомив він.

Під час засідання Ставки учасники визначили основні напрямки розвитку українських далекобійних спроможностей на наступний рік. Зокрема, йшлося про фінансування, необхідні обсяги та можливість забезпечити відповідь на російські удари по Україні.

Атака РФ на цивільні судна

Також, додав Зеленський, українська сторона з’ясовує детальну інформацію щодо чергової атаки в Чорному морі проти цивільних суден.

"Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо всім, хто постраждав. Українські Сили оборони жодних операцій у цьому районі моря не проводили, ця чергова трагедія із цивільними суднами продовжує російське намагання перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства", – сказав він.

Зеленський повідомив, що Військово-Морські Сили України встановили контакт із болгарськими колегами та з’ясували, що йдеться про комбіновану атаку Росії, яка застосувала морські і повітряні дрони.

Президент доручив ЗСУ, Міноборони, розвідці та іншим службам посилити взаємодію з міжнародними партнерами для зміцнення можливостей захисту.

"Я дякую всім, хто зараз принципово реагує на такі російські атаки. Напередодні було уражено судно у водах Румунії, тепер – Болгарія. Росіяни саме це планують – постійно збільшувати ескалацію. Постійно вже їхні дрони залітають у Молдову, і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі у водах партнерів, постійно тривають атаки проти наших портів. І має бути чітка реакція на цю російську агресивність. Потрібні абсолютно чіткі дії у відповідь", – підкреслив глава держави.

Як писав OBOZ.UA, 5 жовтня, у Чорному морі дрон атакував турецьке судно, яке перевозило зерно з України. Внаслідок удару загинули двоє членів екіпажу, ще троє моряків дістали поранення.