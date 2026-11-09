Припинення вогню не розглядатимуть: стало відомо, на чому зосередяться переговорники в Абу-Дабі

Під час тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі цього тижня питання припинення вогню не буде винесене на порядок денний. Натомість учасники зосередяться на майбутніх гарантіях безпеки та ширшій архітектурі європейської безпеки, які мають запобігти відновленню війни після можливого перемир’я.

Про це пише The New York Times. Видання зазначає, що переговорний процес під керівництвом США відновлюється після дев’ятимісячної перерви, а однією з головних перешкод для його просування залишаються вимоги Москви щодо передачі Росії українських територій, які її армія не змогла захопити військовим шляхом.

На чому зосередяться переговори

Після дев’ятимісячної перерви переговори щодо завершення війни в Україні мають відновитися у вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.

Переговорний процес під керівництвом Білого дому раніше зайшов у глухий кут через вимоги Росії передати їй приблизно 2000 квадратних миль української території, яку російські війська не змогли захопити на полі бою. Згодом переговори перервалися через початок війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Цього тижня перемовники зосередяться на гарантіях безпеки, які мають запобігти відновленню війни в разі досягнення припинення вогню, повідомили американські посадовці. Ідея полягає в тому, щоб відійти від територіальних претензій і перейти до ширшого обговорення питань європейської безпеки, сподіваючись таким чином подолати нинішній глухий кут.

Президент США Дональд Трамп, який не братиме участі в переговорах, заявив, що метою є досягнення "великої, прекрасної угоди".

Своєю чергою, спецпредставник президента США Джаред Кушнер у понеділок зазначив, що мета переговорів – "зібрати Україну та Росію разом, щоб безпосередньо обговорити їхні післявоєнні безпекові занепокоєння, пропозиції та можливі рішення".

У чому полягає стратегія

За даними американських посадовців, головна тема переговорів в Абу-Дабі – гарантії безпеки, які мають унеможливити повторне розгортання війни після досягнення припинення вогню.

Ідея полягає в тому, щоб відійти від виключно територіальних вимог і перейти до ширшого обговорення питань європейської безпеки. Зокрема, переговорники мають з’ясувати, чи може надання Росії певної ролі у формуванні післявоєнної регіональної системи безпеки вплинути на позицію Москви щодо завершення війни.

Саме такий підхід, за оцінкою видання, може стати спробою подолати нинішній глухий кут.

Однак його вже розцінюють як поступку Росії. Зокрема, депутат Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв заявив, що "мета Путіна – провести нову Ялту", маючи на увазі угоду після Другої світової війни, яка закріпила поділ Європи на сфери впливу.

Якою буде роль Європи в переговорах

Перед запланованою тристоронньою зустріччю спеціальний представник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічалися з європейськими посадовцями в Брюсселі.

Водночас у Європейському Союзі наголошують, що не можуть залишатися осторонь домовленостей, які безпосередньо впливатимуть на безпеку континенту.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила в суботу, що будь-яка угода потребуватиме участі Євросоюзу для її реалізації.

Однак залучити європейських партнерів до можливих домовленостей із Росією буде непросто. Польща та країни Балтії виступають проти будь-якого скорочення військової присутності НАТО на їхній території.

Крім того, спроба Росії у 2021 році та на початку 2022-го домовитися про масштабну угоду щодо європейської безпеки не мала успіху. Тоді Москва висувала вимоги, які передбачали, зокрема, обмеження військової присутності НАТО поблизу російських кордонів.

Чи можливий прорив у переговорах

Аналітики, на яких посилається NYT, не очікують жодного прориву в переговорах до весни – поки Росія не зможе оцінити результати своєї зимової кампанії бомбардувань.

Водночас окремі оглядачі вбачають можливість досягнення локальних домовленостей про припинення вогню – подібних до тієї, яку минулого місяця просували Папа Римський Лев XIV та перша леді США Меланія Трамп щодо евакуації цивільних із заблокованих Олешок.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор звернув увагу на те, що становище Росії на фронті погіршується. Однак, за його словами, питання полягає в тому, чи усвідомив Путін, що опинився у складній ситуації.

Поки що цього не спостерігається: Росія не пом’якшує своїх вимог і не виявляє жодного прагнення до припинення вогню.

"Жодних ознак зацікавленості немає", – сказав Тейлор, коментуючи позицію Москви щодо перемир’я.

Як повідомляв OBOZ.UA, спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що перед початком дводенних тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі американська сторона проведе консультації з європейськими партнерами для координації зусиль і узгодження позицій. За його словами, метою США є посадити Україну та Росію за стіл переговорів і дати їм змогу безпосередньо обговорити питання післявоєнної безпеки.