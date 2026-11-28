Блог | Проти автократій демократія беззахисна й безсила

Джерело: ілюстраційне фото з Офісу віцепрем'єра з питань євроінтеграції

Politico слушно нагадує цікаві цифри.

Якщо Росія хоча б частково переможе у війні з Україною, то загальна вартість такого сценарію для Європи може сягнути 1,6 трилн євро,

що вдвічі більше, ніж коштуватиме сценарій, за якого Україна, навпаки, виграє.

Але, поки європейські лідери домагаються затвердження ще одного багатомільярдного кредиту для України, частина їхніх же виборців тягне ситуацію в протилежному напрямку.

Так, у Німеччині – найбільшій і найпотужнішій економіці Європи – зараз уже 53% дорослих громадян виступають проти надання військової допомоги Україні.

При цьому Захід з тріском програЄ [й тому прогрАє!] диктатурам – саме так фахівці кажуть про невідповідність кількості протиракет у демократичних країнах кількості ракет в інших.

Тож є не один черговий сумний привід замислитися щодо демократії в різних державах.

В нашій багатостраждальній безконституційній/президентсько-парламентській/парламентсько-президентській/президетсько-парламентській/парламентсько-президентській (послідовність саме така: я не жартую!) -

поряд із тим, що кожне наступне скликання Ради значно гірше за попереднє, -

лише одного президента було обрано й на другий термін,

та й навіть до кінця одного дотягнули тільки двоє

(не враховуючи діючого, бо тут втрутилась війна).

Щодо демократії в Головній країні світу достатньо просто сказати ТРАМП,

але ж додам, що президентської стабільності там вже немає останні 10 років,

та й у післявоєнні 1945/80 повні 8 (саме повні!) до кінця дотягнув лише один,

а круті розвороти завдяки уславленій системі стримувань і противаг відбуваються кожні 2 роки;

в Німеччині влада тримається на шмарклях, що аж ніяк не сприяє авторитетові й можливостям канцлера,

а найпопулярніша партія є напівфашистською,

що нагадує колишню демократичну перемогу Гітлера;

в очікуванні напівфашистської президентки перебуває, безумовно, й Франція, де донька такого ж батька лідирує за всіма опитуваннями;

у Великій Британії лише за час повномасштабної війни в Україні – вже п’ятий прем’єр;

та й взагалі з усієї G7 найстабільнішою останнім часом є Італія, де політична нестабільність давно стала вже легендарною.

Ну а поза G7 краще за всіх урочисту ходу демократії демонструє Південна Корея, де 12 з попередніх 13 президентів були скинуті (якщо не вбиті або не вчинили самогубства) та/або засуджені -

наприклад, останньому з них після імпічменту вироком стало довічне позбавлення волі.

У зв’язку з цим знову нагадаю, що мовив – буцімто теж про демократію, хоча й ще до неї, – шекспірівський Привид батька Гамлєта в безсмертному (дещо вільному) перекладі Леся Подерев’янського:

"Пробзділось шось у Дацькому князівстві".

Тупі "консенсуси" в НАТО й ЄС, що перетворюються на диктатуру меншості, яку ці демократичні спілки за інтересами змушені годувати й захищати;

соціальна ненажерливість беззахисної напівмусульманської чорно-білої, як старий телевізор, Європи;

уряди, що не в змозі ні за що відповідати, адже змінюються ледь не миттєво з розворотами на 180 градусів, але полюбляють при цьому пихато давати обіцянки й укладати угоди на століття вперед…

От, приміром, як доречно нагадує Reuters, тільки в 2027 році вибори відбудуться у Франції, Італії, Польщі, Греції, Естонії, Фінляндії й Словаччині.

(Свого часу навіть найбільший у світі захисник демократії, щойно вигравши Другу світову, програв вибори – причому в країні, що є матір’ю всіх демократій, і потім чекав на повернення понад шість років.)

Особиста думка:

ДОКИ ІСНУЮТЬ ТАКІ, ЯКИМИ ВОНИ НАРАЗІ Є, КНР, РФ, КНДР І ІРАН, БЕЗЗУБА ДЕМОКРАТІЯ ЦЕ ЖАХЛИВИЙ ЗЛОЧИН ПРОТИ ЛЮДСТВА.