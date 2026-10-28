"Просувають порядок денний РФ": у Молдові відреагували на критику опозиції військової угоди з Україною

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий відкинув звинувачення опозиції щодо порушення нейтралітету країни через угоду про військово-технічне співробітництво з Україною. Він заявив, що критики документа просувають порядок денний Росії та прагнуть залишити Молдову беззахисною перед загрозами національній безпеці.

Про це Носатий заявив, коментуючи угоду, укладену 26 жовтня в Києві, повідомляє NewsMaker.MD. За словами міністра, документ не передбачає надання прямої військової допомоги, а його головна мета – захист населення та повітряного простору країни.

"Така природа опозиції – виступати проти всього, що робиться на благо Молдови, просувати порядок денний Російської Федерації та бажати, щоб наша країна залишалася безпорадною, нездатною відповідати вимогам безпеки в інтересах громадян", – заявив Носатий.

Що передбачає угода між Молдовою та Україною

За словами міністра оборони, нова угода лише розширює наявні рамки співпраці між Кишиневом і Києвом. Вона охоплює модернізацію військової техніки, логістику, підготовку фахівців, захист критичної інфраструктури, кібероборону та розвиток технологій спостереження за повітряним простором.

Носатий наголосив, що взаємодія відбуватиметься у формі консультацій, аналізу та обміну науково-технічною інформацією, спеціалізованою документацією, досвідом і професійними напрацюваннями. Він відкинув твердження опозиції про те, що домовленості нібито мають на меті втягнути Молдову у воєнний конфлікт.

"Мета партнерства – виключно захист населення та повітряного простору від російських безпілотників та інших небезпек і загроз національній безпеці", – підкреслив міністр.

Він також зазначив, що Молдова уклала понад 120 військових угод із різними державами, зокрема Білоруссю та Росією. Базовий договір про співпрацю з Україною країни підписали ще 1993 року, а згодом ратифікували ще 11 двосторонніх угод.

Як у Молдові відреагували на критику опозиції

Після підписання документа Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) розкритикувала домовленості. Представники політичної сили заявили, що угода може поставити під загрозу нейтральний статус країни та втягнути її у війну між Україною та Росією.

У відповідь молдовський уряд закликав соціалістів відмовитися від "войовничої риторики".

Наразі угоду мають передати до Міністерства закордонних справ Молдови. Після цього оборонне відомство розпочне процедуру її ратифікації в парламенті.

Носатий запевнив, що документ не є секретним, а його повний текст опублікують на офіційному сайті законодавчого органу.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила про необхідність посилення співпраці Молдови, України та Румунії для захисту повітряного простору. За її словами, країни мають об'єднувати зусилля для протидії спільним загрозам безпеці.

Як писав OBOZ.UA, в Молдові російський дрон упав неподалік житлового будинку, після чого президентка країни Мая Санду звинуватила Росію в порушенні повітряного простору та створенні загроз для безпеки громадян. Інцидент знову порушив питання захисту молдовського неба від російських безпілотників.