Блог | "Прокляття Трампа": республіканці тікають із тонучого корабля, а Сенат готує президенту бунт

Вибори закінчилися.

І почали виходити назовні інсайди від республіканської партії. Республіканці в шоці і не розуміють, як їм оговтатися після такого удару.

Всім стало очевидно ще під час виборчої кампанії, що Трамп тягне партію на дно. Що від нього краще бути на відстані. Парадоксально, але кандидати-республіканці ВЗАГАЛІ не використовували прізвище Трампа у виборчих роликах останні два тижні.

Більше того, його сльозно благали не їздити, не допомагати і не піаритися до 3 листопада. Але він не послухав.

І зараз починається саме веселе.

Виборча компанія президента стартує десь в другій половині 2027 року, але неофіційно – 4 листопада 2026. Вже потенційні кандидати починають на себе приміряти костюм майбутнього учасника Праймеріз. І якщо в Демократів з цим зараз все харашо – там ціла купа зірок, як старих (Харіс, Н’юсом) так і нових (Окасіо-Кортес та Таларіко), то в Республіканців з цим прямо бєда.

Не-свята трійця – Венс-Рубіо-Десантіс, м’яко кажучи, облажалася від перспектив праймеріз після такого розгрому. Хлопцям стало очевидно, що від Трампа потрібно дистанціюватися якнайшвидше.

Простіше за все було Десантісу. Він ніде не балотувався, і тому зараз поливає з посади губернатора штату Флорида Трампа великими какахами і слів не добирає.

Складніше за все Венсу, бо він віцепрезидент. Але і Венс зараз активно критикує війну в Ірані і називає її однією з причин поразки.

Хитріше за всіх діє Рубіо, який за чутками вже готуються до відставки, щоб не потанути в цій дірявій оранжевій шлюпці.

А тепер саме цікаве – зуб на Трампа мають не лише ті троє. Його активно ненавидять як мінімум 5 діючих конгресменів, які пролетіли на виборах завдяки Трампу. І можливо, це список поповниться ще двома, коли закінчиться підрахунок в Місісіпі та Алясці.

У Трампа на сьогодні до січня 2027 року є більшість в Сенаті (53 республіканці), і він вірить, що зможе швидко наголосувати все, що треба до переходу в опозицію.

Але нічого подібного…

Мінімум 5 сенаторів респів його ненавидять, бо через нього програли вибори 3 листопада.

А ще є ті, хто вимагає оприлюднити файли Епштейна

А ще є ті, хто вимагає жорсткої позиції по Ху*лу

А ще є ті, хто ненавидить міністрів війни та охорони здоров’я

Карочє, удачі, Дональде, з твоїм "скаженим принтером" законопроектів.