Блог | Продати Ірану С-400 чи не псувати стосунки з Трампом. Що обере Путін?

Іран знову просить у Росії зенітні ракетні комплекси С-400. За даними британської The Telegraph, Тегеран веде з Москвою переговори про купівлю однієї з найсучасніших систем ППО в російському арсеналі. Причина зрозуміла: за вісім місяців війни американські та ізраїльські удари показали, наскільки вразливе іранське небо.

Останніми днями це регулярно підтверджується: надходять повідомлення про американські удари по іранських об’єктах ППО, насамперед на острові Кешм в Ормузькій протоці. Президент США Дональд Трамп називає їх "невеликими" і вихваляється, що чергову іранську зенітну установку знищили "за 15 хвилин, може, за п’ять". У Вашингтоні наполягають, що йдеться про "оборонні" удари по системах, які загрожують американським літакам, і війна не поновлювалася.

Паралельно катарські посередники продовжують переговори з Тегераном. Тобто американці бомблять іранську ППО й водночас ведуть розмови про мир, а Іран веде розмови про мир і водночас шукає в Москві засоби, щоб збивати американські літаки.

Однак кому, як не іранцям, знати, що переговори можна вести нескінченно. Росія вже не раз відмовляла Ірану в С-400: у 2019 році, за повідомленнями ЗМІ, через відносини із Саудівською Аравією та Ізраїлем, а згодом – через побоювання загострити відносини зі США. Угоду й досі не підтверджено. Але Кремль поступово розширює військову допомогу Тегерану. У лютому Financial Times писала про угоду на 500 мільйонів євро щодо постачання тисяч переносних зенітних ракет, американські ЗМІ повідомляли про комплектуючі для дронів, боєприпаси та супутникові знімки.

Чи наважиться Москва цього разу? Нині у Путіна для цього більше стимулів, ніж будь-коли. Відносини з Вашингтоном потеплішали настільки, що Трамп сам публічно запевняє, ніби Росія майже не допомагає Ірану. А кожен новий американський удар по Ірану робить Росію дедалі потрібнішим союзником для Тегерана.

Втім, самій Москві потрібні всі засоби ППО, які тільки можна використати. І навряд чи проблеми "молодшого партнера" для неї важливіші за власні палаючі НПЗ.