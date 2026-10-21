"Пробиває дно": Віткофф назвав Путіна "гуманістом" і обурив мережу. Відео

Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним назвав його гуманістом і заявив, що схвалює таку характеристику. На тлі повномасштабної війни Росії проти України та щоденних убивств цивільних слова американського представника викликали обурення в мережі.

Про це повідомляє Vatnik Soup в соцмережі Х. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, усі пропозиції Віткоффа Путін вивчить і оцінить.

Під час розмови з російським диктатором Віткофф згадав про гуманізм президента США Дональда Трампа, після чого звернувся до Путіна зі схвальною характеристикою.

"Ви так багато говорите про те, що президент Трамп – гуманіст. Ви й самі гуманіст, сер, і я віддаю цьому належне. Я схвалюю це", – сказав спецпосланець.

Ці слова викликали різку реакцію в соцмережах. Користувачі обурюються тим, що представник американської адміністрації позитивно характеризує очільника держави, яка веде повномасштабну війну проти України та не припиняє атак на українські міста й цивільне населення.

Водночас Пєсков заявив, що російський президент розгляне всі пропозиції, озвучені Віткоффом. Про те, які саме ініціативи обговорювалися та до яких рішень може призвести зустріч, у наведеній інформації не повідомляється.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 21 жовтня спеціальний посланник президента США Стів Віткофф прибув із візитом до Санкт-Петербурга. Там він провів трьохгодинну зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.